Javier Adrián: Esta elección es oportunidad para renovar el liderazgo político

A juicio de Javier Adrián Guzmán, Secretario General del movimiento Unión para el Progreso en Monagas, las elecciones regionales y municipales son una oportunidad para impulsar los liderazgos locales.

«Desde Unión para el Progreso vamos a enfocarnos en presentar candidatos que representen la verdadera unidad de la sociedad civil y de todos los sectores que hacen vida en los municipios, igualmente lo haremos para escoger nuestro candidato a Gobernador, es un error pensar que la unidad es la unión de cogollos de partidos, no se trata de una sopa de letras, de siglas que en muchos casos no representan nada, si no de presentar una auténtica alternativa para el elector que quiere un cambio».

Adrián manifestó que esta elección es una oportunidad para renovar el liderazgo político en todo los municipios del país y organizar a las fuerzas democráticas de cara a las luchas electorales que se avecinan

«Es necesario salir del gobierno nacional pero para lograrlo debemos volver a organizarnos en todos los municipios del país, en todos los centros de votación y eso es lo que vamos a promover desde este movimiento ciudadano», concluyó Adrián.

