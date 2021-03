Sector empresarial a la vanguardia para que el país salga adelante

En la actualidad, en Venezuela los dos sectores que aún generan confianza en la población son la iglesia con un 60 % y el sector empresarial en un 47 %.

Según las estadísticas de Datanalisis, el venezolano aprecia al sector empresarial como un ente próspero, que brinda mejores salarios y le proporciona al empleado la oportunidad de vivir bien.

Hay numerosos ejemplos de empresarios exitosos, en medio de las dificultades en sectores que siguen invirtiendo y sembrando progreso en familias y en las comunidades.

En telecomunicaciones el nombre de Oswaldo Cisneros es fundamental y lo vemos a través del esfuerzo que continúa su equipo en su nombre, con Digitel.

En tecnología y electrodomésticos, el grupo que lleva Yaser Dagga con Frigilux por más de 50 años en Venezuela también se destaca al igual que Manuel Gama, con Excelsior Gama en el sector de alimentos.

Compromiso social

Sobre este particular, Luis Olavarrieta conversó con Adán Celis, presidente de Conindustria, Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro y Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, quienes en un foro abierto defendieron a capa y espada al sector empresarial, el cual ha resistido con valor no solo la difícil situación económica de Venezuela sino que han tenido que sortear los efectos de la pandemia del coronavirus.

Coincidieron en señalar que Empresas Polar sigue contribuyendo con la formación y promoción del sueño deportivo de miles de jóvenes en el país. Los planes de desarrollo agrícola e industrial de Nestlé siguen impulsando a cientos de agricultores y proveedores.

Frigilux a través de su fundación, participa activamente en programas de salud a nivel nacional, asistiendo a miles de pacientes con distintas patologías, mientras que Excelsior Gama lleva adelante su compromiso ineludible con el medio ambiente.

«Nos ven como independientes»

Adán Celis, presidente de Conindustria asegura que al sector empresarial lo ven como ente independiente y de producción. Los colaboradores nuestros que están en el sector privado se encuentran en unas mejores condiciones que los trabajadores que están en el sector público.

Enfatizó que todos los empresarios siguen sin ningún tipo de ayuda, más bien con una cantidad de trabas que les ponen las autoridades.

Adán Celis, presidente de Conindustria.

¿Por qué el venezolano sigue creyendo en el sector privado?

Según el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, es porque la mayor parte de los venezolanos que hacen empresa y siguen en el país tenemos prácticamente todo nuestro.”No solamente nuestro patrimonio sino nuestro capital familiar, nuestro capital relacional enteramente aquí en Venezuela, entonces no concebimos otro país para poder desarrollarnos de la mejor forma. Tenemos que ser parte de la solución en la crisis”.

Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio.

Reinventarse y continuar

El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins comentó que se han tenido que reinventar y diversificarse.

«Entendimos que el “papá estado” se acabó, que ya no vamos a vivir más de los subsidios, que esa Venezuela que dependía del petróleo se acabó, y probablemente no la vamos a ver más, no porque Venezuela vaya a dejar de ser un país petrolero, sino porque tenemos que dejar de ser un país monoproductor, y el campo venezolano está llamado a tener ese gran reto: de atender la alimentación que el mundo va a demandar, porque la demanda de alimentos en el mundo va a crecer 50% de aquí al año 2050».

Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.

El empresario venezolano del 2021

Según el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, lo que define al empresario de los nuevos tiempos es el concepto de resiliencia.

Cree que más allá de eso, sin importar la dimensión, el más pequeñito empresario en cualquier rincón del país hasta el más grande, lo hace con un profundo sentir venezolano.

Grandes empresas, trasnacionales, empresas locales, que de una u otra forma se interrelacionan con la cotidianidad más profunda de sus trabajadores fuera del trabajo. Otros, lo hacen con su entorno local.

El sector agrícola está arraigado en 17 estados del país. “Es difícil conseguir, sin importar los niveles de instrucción, un productor que tú no lo veas intentando instruir al niño de la comunidad a que aprenda a sembrar”.

Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras.

Responsabilidad social en el sector empresarial

Adán Celis manifestó que la función principal de un negocio es producir dinero, y así tiene que ser, pero el empresario es el que va más allá, genera valor a la sociedad, producción y riqueza.

Esa riqueza es para él pero también para su entorno. Y eso es lo que el venezolano ve. Observa al empresario que lucha todos los días contra todas las dificultades, contra todas las adversidades por seguir abriendo y defender el empleo de cada uno de sus colaboradores.

Mientras, Felipe Capozzolo opinó que se trata de un momento estelar para la empresa privada venezolana. «Se nos ha puesto una prueba muy dura. Todo el periodo de pandemia la empresa venezolana demostró que a la hora de la chiquita puede apoyar al país. Con todas las preexistencias negativas que tenía Venezuela, el producto nunca faltó en el anaquel gracias al esfuerzo de las empresas venezolanas y la determinación de los empresarios venezolanos, de los agricultores, de los criadores, del transformador industrial, de los comerciantes, prestadores de servicios”.

Entender la crisis como una oportunidad

El presidente Fedeagro, Aquiles Hopkins intervino expresando que la crisis les llevó a entender que tenían que unirse, ser solidarios, pensar y apoyar al más débil, al más pequeño, bien al empresario más pequeño o al consumidor que probablemente sea el más necesitado.

Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, resaltó los valores de un país, que aún y a pesar de un modelo impuesto, sigue prevaleciendo ese espíritu emprendedor y de libertades, de poder con esfuerzo, con trabajo, enarbolar las libertades y los preceptos del derecho de propiedad, del derecho a elegir, de la libre iniciativa, pero todo eso canalizado hacia poder darle vigencia y hacer real los preceptos del derecho a la vida, la salud, la educación y la alimentación.

Por su parte, Adán Celis de Conindustria dijo que han tenido que reinventarse, cambiar procesos con creatividad. “En el sector industrial, nuestro nombre es industrial pero nuestro apellido es terquedad, porque a pesar de todas las circunstancias seguimos viendo todos los días cómo logramos lograr seguir adelante, con problemas de electricidad, gas, gasolina y de seguridad. El pilar absoluto de que podamos seguir adelante, es que hoy en día estamos mucho más cercanos a nuestros colaboradores que son los trabajadores”.

Empresarios que son ejemplares

En telecomunicaciones el nombre de Oswaldo Cisneros es fundamental, en su nombre, sus trabajadores llevan adelante a Digitel.

En tecnología y electrodomésticos, Yaser Dagga con Frigilux por más de 50 años en Venezuela, ha crecido y se afianza con su fundación en pro de la salud.

En el sector inmobiliario Horacio Veluttini sigue siendo una pieza clave, mientras que en la parte automotriz Silvano Ginelli son grandes ejemplos.

Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras añadió que hay empresarios referencia, como lo puede ser Lorenzo Mendoza, como lo es el señor Alejo de El Tunal en el estado Lara, como lo es Alberto Vollmer.

Para Adán Celis hay una serie de empresarios muy importantes, ha habido empresarios del tamaño de Don Eugenio Mendoza, que no solamente creó un emporio de empresas muy importantes donde llegaba casi a tener más de 15 mil colaboradores, donde estaban bien remunerados, muchos tenían vivienda y muchos tenían una serie de beneficios importantes, sino fue más allá y creó entes como la Universidad Metropolitana, como el Hospital Ortopédico Infantil, como el Centro Médico Docente La Trinidad.

Felipe Capozzolo de Consecomercio recalcó que, en momentos coyunturales donde siempre han salido figuras que han podido dar ejemplo, no solamente en lo empresarial, en lo económico y en lo político. “Ahora nos toca hacer un poco “camino al andar” porque estamos empezando a transitar un momento de la historia para el cual no fuimos educados”.

Aquiles Hopkins de Fedeagro colocó como un ejemplo a seguir a quien entendió el cambio, aquel que no fue resistente, se adaptó y decidió dar un paso adelante, eso es lo más importante, haber decidido dar un paso adelante para estar a la altura de lo que la nueva Venezuela estaba exigiendo, y apostando siempre con optimismo y con esperanza, a la construcción de esa Venezuela que queremos.

