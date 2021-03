Voz Veis se reencuentran vía streaming luego de 11 años

Luego de 11 años de su despedida de los escenarios con la gira Hasta pronto Venezuela, Voz Veis está de vuelta Solo por esta vez. El sexteto vocal venezolano anunció esta semana el reencuentro de sus integrantes para ofrecer un único concierto vía streaming el domingo 25 de abril.

Santiago, Luiggi, Carlos, Roberto, Luis y Gustavo se reunirán en Miami para compartir una velada cargada de nostalgia y buenos recuerdos en la que contarán con varios de los músicos que acompañaron a Voz Veis durante toda su carrera. En primera fila y desde la comodidad de su casa el público podrá disfrutar de un recorrido por los temas más emblemáticos de la agrupación.

Concierto vía Streaming de sexteto venezolano Voz Veis

“Aunque sea poco”, “El Farolito”, “Niña Dura”, “¿Qué me has hecho tú?”, “Pa’ que no puedas olvidar”, “Un pedacito de tu querer”, “Segundo plato”, “Tan cerca”, “Cosita rica”, son algunos de los temas más populares de Voz Veis dentro y fuera de Venezuela, con los que la agrupación logró importantes reconocimientos en la industria, entre los que destaca haber sido los primeros venezolanos en ganar el Grammy Latino en 2007.

En 2010, luego de 15 años de carrera, realizaron una gira de conciertos de despedida, tomándose así un tiempo para que sus integrantes se dedicaran a proyectos profesionales y personales. A finales de 2020, Voz Veis lanzó “A la tierra del calor”, canción que los reunió nuevamente.

Hace pocos días iniciaron los preparativos del recital que promete complacer a la fanaticada que pedía insistentemente su retorno a los escenarios.

El concierto se transmitirá desde el Ziff Ballet Opera House en el Adrienne Arsht Center, en Miami, el 25 de abril a las 9:00 pm (hora Venezuela). Las entradas para el concierto estarán disponibles desde este miércoles a las 6:00 pm en la página web de Ticketplate.

