Selena Gómez podría retirarse de la música

La cantante Selena Gómez ha conmocionado a más de uno de sus fanáticos al señalar en una entrevista con la revista Vogue US que a fines de este año podría retirarse de la música, luego de lanzar su próximo álbum.

“Quiero darle a (la música) una última oportunidad antes de retirarme”, señaló Selena Gómez en este medio.

¿Por qué motivo Selena Gómez se quiere retirar de la música?

Selena Gómez señaló en esta entrevista con la revista Vogue US que muchas veces no entiende el fin de hacer música.

Selena Gomez

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ‘’¿Cuál es el punto?’, ‘¿Por qué sigo haciendo esto?’”, señaló Selena Gómez.

Otra posible razón es que Selena Gómez cree que para algunas personas su trabajo no es suficiente.

“Con ‘Lose You To Love Me’ sentí que fue la mejor canción que he hecho y para algunas personas sigue sin ser suficiente”, agregó Selena Gómez.

Lea también: Meghan Markle: La familia real es racista