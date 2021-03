Lilian Tintori dice que viven de limosnas que les dan venezolanos en el exterior

Lilian Tintori estuvo en tendencia en twitter este jueves, 4 de marzo. La esposa de Leopoldo López, afirmó en una entrevista que ella y su familia viven de las limosnas que le dan los venezolanos: «Económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela».

En una entrevista con el periodista colombiano Alex Roland, además relató una experiencia que asegura no le había contado a nadie: «Estaba en el aeropuerto y se me acercó un venezolano y me dijo ‘yo me tuve que venir, pero yo estoy aquí y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando y te quiero ayudar y te voy a ayudar, pero yo no tengo tanto’, abrió su cartera, sacó cien dólares y me dijo: Toma, este es mi aporte».

“Se me acerco un venezolano en el aeropuerto, sacó su cartera y me dio dinero, de eso vivimos” Lilian Tintori @liliantintori



Pues si, básicamente



pic.twitter.com/UA7JOpqGj0 — Venezolano en pie (@venezolanoenpie) March 3, 2021 Este fue el video que encendió las redes este jueves.

En enero de 2021 se conoció que el político venezolano Leopoldo López y su familia cerraron el alquiler de una nueva casa en España por al menos unos 10 mil euros mensuales, donde vivirían a cuerpo de rey el líder de Voluntad Popular (VP), su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos: Manuela, Leopoldo y Federica.

ABC refiere que el alquiler de la nueva casa se realizó por medio de la agencia Engel & Volkers.

«La casa donde vivían les quedaba pequeña. Tras la llegada de Leopoldo López a Madrid, necesitaban más espacio y decidieron mudarse», declararon las fuentes citadas por el diario español.

De acuerdo al reporte, encontrar una nueva vivienda no resultó tan fácil para López, pues algunos propietarios habrían rechazado negociar: «porque no querían el revuelo mediático que podía generar el alquilar una casa a un personaje tan controversial como Leopoldo López».

La esposa del líder opositor ha sido tendencia en redes sociales ante la contrariedad de sus palabras con el costo de su vivienda en España. Usuarios de las redes, políticos, periodistas y hasta comediantes han mostrado su desaprobación y se han cuestionado de dónde salen los fondos para costear su vida en Madrid.

Lea también:

Ola xenofóbica afecta a migrantes venezolanos