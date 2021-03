Los ganaderos de Monagas requieren combustible para garantizar producción en un momento cuando el bajo poder adquisitivo mantiene por el suelo la venta de dicho rubro en los diferentes mercados.

La principal razón de que no se venda carne como antes es su precio por kilogramo, el cual está determinado por la cuantiosa inversión que hacen los ganaderos de Monagas, de la cual buena parte se va en gasolina para trasladarse a sus fincas. Es decir, un problema lleva a otro y al final, los consumidores no pueden pagar proteína más importante.

“La capacidad adquisitiva del venezolano no le permite a la mayoría de los venezolanos comprar carne, por lo que prefieren consumir otras alternativas en proteínas. Pero pocos conocen todos los factores que involucra llevar un bistec a la mesa del monaguense”, comentó Evaristo Febres, ganadero.

Un trabajador de finca gana alrededor de entre 40 y 50$ mensuales. Asimismo, son necesarias medicinas como la Ivermectina cuyo precio oscila entre los 18 y 50$ dependiendo del porcentaje de concentración. A estos gastos se le suman el baño garrapaticida, el alimento concentrado que cuesta desde los 8$ para vacas de leche o toros de matadero y otros insumos. Animales que requieren complementos alimenticios, además de sales y minerales para su óptimo desarrollo.

Un promedio de 40$ gastan los ganaderos de Monagas cada vez que requieren movilizarse desde Maturín al Sur o al Oeste del estado donde se ubican la mayoría de las fincas y el desembolso es una cifra que al final, impacta el bolsillo sobremanera. Febres comenta que desde Fedenagas y Asopropec,. han promovido jornadas para el surtido de combustible que son insuficientes para la necesidad de los ganaderos.

“Logramos, eventualmente, surtir entre 40 u 80 litros de gasolina subsidiada, pero eso no cubre ni el 5% de la necesidad de combustible mensual que tiene un productor. En el caso del gasoil, es vital en una unidad de producción, porque los tractores trabajan es con ese tipo de combustible. Las bombas de agua para abastecer al ganado, funcionan con gasoil en fincas apartadas donde no hay corriente eléctrica. En definitiva, es una situación difícil porque no hay gasoil en Monagas”.

Evaristo Febres, Ganadero monaguense