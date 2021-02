Orta: Ampliación de la Alianza Democrática es fundamental para unidad opositora

«Saludo y celebro la iniciativa de los distintos factores políticos en Monagas, con el encuentro de los 13 factores para ampliar la Alianza Democrática, que en su momento estuvo constituida por cinco organizaciones políticas para las pasadas elecciones del 6 de diciembre».

Así lo dio a conocer el presidente de la plataforma Vía Electoral, Johel Orta quien afirmó que la apertura de la Alianza Democrática es fundamental para lograr la unidad opositora, y «permitir de esa manera, ganar la Gobernación, el Consejo Legislativo, las Alcaldías, las cámaras municipales, en fin, lograr el cambio político en la entidad monaguense y en el resto del país».

Reuniones nacionales

A nivel nacional, expresó Orta, se han venido celebrando semanalmente encuentros de la Alianza y se espera que se sigan sumando otros factores como Voluntad Popular y Primero Venezuela.

«En el caso de Monagas, buscamos tener una plataforma que nos permita competir de tú a tú con la candidata o candidato que presente el Gobierno» Johel Orta, presidente de la plataforma Vía Electoral

Sociedad civil debe incorporarse

De igual modo, vale la pena convocar a algunos actores como los exgobernadores Guillermo Call, José Gregorio Briceño, Luis Eduardo Martínez y Pablo Morillo Robles, a Fedecámaras Monagas, a las distintas iglesias, tanto católica como evangélica, a los gremios profesionales, a las Universidades del estado, «todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para recobrar la confianza en el voto».

Considera que es preciso entender que solo a través de los procesos electorales se pueden acumular fuerzas para cambiar las cosas y salir de la profunda crisis en la que se encuentra el país.

Explicó que todo parece indicar que el cronograma de la comisión nombrada por la Asamblea Nacional para la escogencia de los próximos rectores electorales no va a sufrir ningún percance, para tener después de más de 16 años, un Consejo Nacional Electoral electo en el seno de la AN y no desde el Tribunal Supremo de Justicia.

Hizo un llamado a los diputados a la Asamblea Nacional para que elijan hombres y mujeres que no estén vinculados directamente a las instituciones políticas.

Nuevo CNE confiable

La idea es tener un ente electoral equilibrado, ecuánime, en el que los venezolanos puedan sentir absoluta confianza, cosa que es básica e importante para que el próximo proceso electoral sea transparente y creíble.

«Estoy convencido que ese nuevo CNE convocará lo que se ha denominado las megaelecciones, y así, al elegir al Gobernador, se seleccionarán los diputados a los Consejos Legislativos y al escoger los alcaldes de igual modo a los concejales, para dar una visión de unidad en el tema electoral, como se diría popularmente, cada oveja con su pareja».

Llamado a Numa Rojas y a Moncho Fuentes

Exhortó al exalcalde de Maturín, Numa Rojas y a Ramón Moncho Fuentes para que no se den candidaturas externas a la unidad, con la finalidad de garantizar el triunfo de la oposición en el estado Monagas en función del desarrollo de la entidad.

Insistió en celebrar lo que se está generando desde el punto de vista político y ojalá que eso permita lograr la profundización del cambio en el modelo económico para la resolución de los graves problemas que aquejan a todos los venezolanos.

