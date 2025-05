Luego de los comicios electorales del domingo 25 de mayo, en el cual más de seis mil unidades de transporte fueron utilizadas para la movilización de electores, se observó que el servicio estuvo poco fluido este lunes en horas de la mañana en Maturín.

Hacia el mediodía, comenzó a aumentar el tráfico vehicular, tanto de autobuses, como de carritos y busetas, sobre todo hacia la Zona Industrial, Las Cayenas, Las Carolinas y otros sectores de la parroquia La Cruz.

Algunas personas manifestaron que esperaron transporte alrededor de una hora

Los más esperados

Entre los menos vistos y más esperados estuvieron las rutas 5, 35, 19, 7, 20 6, de acuerdo a lo destacado por usuarios que esperaban en las distintas paradas de la ciudad. Entre otras denuncias recogidas al respecto del transporte ha sido el incremento del pasaje sin tabulador.

Incremento de pasaje sin tabulador

Según algunos pasajeros, este lunes, el pasaje en carritos fue incrementado a 40 bolívares, tanto desde Boquerón al centro de la capital monaguense, así como los de la ruta de La Cruz , razón por la cual, solicitan a los directivos de transporte, analizar el costo del pasaje, tomando en cuenta a la ciudadanía que es la más golpeada económicamente.

Pasajeros denunciaron aumento de pasaje en carritos sin tabulador

«El pasaje lo aumentaron hoy y no tienen tabulador, aunque ya se venía diciendo, no debería ser así sin tomar en cuenta a los pasajeros, nosotros somos trabajadores que lo que ganamos no nos alcanza para tanto, vamos a dejar más del salario en puro pasaje, me cobraron 40 bolívares desde Boquerón», dijo Lennys Salazar.

«Yo vivo en La Cruz y desde la semana pasada hacia allá están cobrando 40 bolívares, sin que uno pueda decir nada, para evitar problemas, el día del cierre de campaña me cobraron 50, porque aparte, no había casi transporte, salí a trabajar y para regresar fue un caos, ellos aumentan porque no les alcanza lo que hacen diario, que es diario, pero no piensan que nosotros ganamos menos y cobramos quincenal. ¿Para qué nos puede alcanzar?», cuestionó Raúl Meneses ante el incremento.

Hacia el mediodía el transporte público mejoró el servicio

