Gobernadores electos celebraron en sus estados

El Consejo Nacional Electoral dio los resultados en donde el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar se llevó el triunfo en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Guayana Esequiba, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy. También se recuperaron las gobernaciones en las entidades de Nueva Esparta, Zulia y Barinas.

«La Guayana Esequiba ya tiene gobernador, ya tiene diputados y ya tiene consejo legislativo del estado», expresó Neil Villamizar, nuevo gobernador de la entidad.

Villamizar indicó que fue «una extraordinaria participación, luego de una campaña bonita, una campaña hermosa en la cual pudimos visitar y verle la cara de frente, saludar a todo nuestro pueblo y conocer sus problemas, conocer sus necesidades y plantear un plan coherente y lógico para la solución de sus problemas».

«Hoy día vemos cómo se entusiasmaron, cómo se enamoraron de esta causa, cómo entendieron el rol protagónico que debían que debían tener el día de hoy y salieron desde las comunidades indígenas, 24 comunidades indígenas votaron el día de hoy», dijo.

También señaló que «todas las comunidades criollas, las claritas, hoy llovió como tenía tiempo que no llovía y la gente se mantuvo allí incólumes en sus colas, salieron de sus casas y permanecieron hasta ejercer el derecho al voto, porque manifestaron el sentimiento y representaron el sentimiento de todo el resto de los venezolanos».

Asimismo, expresó que «ese grupo, esa población que le tocó votar hoy no es más que la representación del sentimiento nacional, de ese gran objetivo por la recuperación del legado de nuestro Libertador Simón Bolívar y de todos nuestros libertadores por el gran sueño del comandante supremo Hugo Chávez».

«Y por el gran sueño de todos los venezolanos de este tiempo, porque estamos viviendo el tiempo de la recuperación de nuestra Guayana Esequiba. No valieron amenazas, no valieron amedrentamientos, no valió de nada la campaña mediática internacional e imperialista en contra de estas elecciones», dijo.

Finalmente, Villamizar recalcó que: «Y fue así como hoy con esta demostración la victoria nos pertenece».

Luis José Marcano es reelecto gobernador de Anzoátegui para el período 2025-2029

Luis José Marcano resultó reelecto gobernador del estado Anzoátegui este domingo 25 de mayo, en elecciones regionales.

El abanderado por el GPPSB obtuvo el 87,30% de los votos (con el 93,01% de transmisión), según boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marcano celebró con el grito «que viva Anzoátegui» desde una tarima montada frente al Palacio de los Jardines y anunció que ganaron en los 21 municipios del estado.

Aseguró que las fuerzas revolucionarias superaron la votación del año 2021.

Carrillo conquista la Gobernación de Sucre

«Vienen tiempos mejores que solo vamos a lograr en Revolución. No les fallaré, aquí están los hijos leales de Sucre tenemos que hacer de esta tierra, una tierra más bonita», exaltó Jhoanna Carrillo, tras resultar electa como gobernadora del estado Sucre, este 25 de mayo.

Carrillo, tras la victoria obtenida se dirigió al pueblo sucrense, para agradecer al poder popular por la masiva participación y por la confianza que le brindaron para guiar las riendas de esta entidad del oriente venezolano.

En este sentido, dijo que una de las prioridades es rescatar el sistema de salud pública y el turismo en el estado.

Cabe destacar que, Carrillo se convierte en la primera mujer en conquistar la gobernación de Sucre, con un 59,48% de participación.

Carrillo es electa como nueva gobernadora de Sucre

Luis Caldera: Voy a gobernar para todo el Zulia

Luis Caldera, el nuevo gobernador del estado Zulia, le envió un saludo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, agradeció a «todo el pueblo del Zulia, a sus 21 municipios, a todos los hombres y mujeres de bien que vivimos en este hermoso estado. Y desde hoy iniciamos el trabajo por el Zulia grande».

«El Zulia próspero, el Zulia unido, el Zulia con el mejor sistema de salud, educación, el Zulia de la comuna, el Zulia que se une. Yo desde aquí le envío un mensaje a los hombres y mujeres de buena voluntad», expresó Caldera.

El gobernador se dirigió al pueblo y les dijo que «a todas y a todos, a los que votaron y a los que no votaron, a los que nos acompañaron y a quienes nos adversaron, que yo voy a gobernar para todo el Zulia. Para las zulianas y los zulianos que están en los campos, que están en las empresas».

«Venimos a consagrarnos, más que un gobernador, ustedes van a tener un servidor. Nos vamos a desplegar desde esta misma semana para ir coordinando trabajo y más trabajo. Acción y más acción. No vamos a perder tiempo en peleas. Aquí lo que hay es irnos a los hospitales del Zulia, irnos a las carreteras del Zulia, irnos al sur del lago para el control de inundaciones».

«Agradezco al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, a la comuna, al movimiento indígena, a todas las organizaciones de base, porque desde hoy se escribe una nueva página de la historia del Zulia», señaló Caldera.

Caldera convocó a los académicos, a los intelectuales, a los profesionales, a los comuneros, a las comuneras para formar los equipos, las comisiones en las primeras 10 áreas de atención.

Finalmente, dijo que «tal y como lo juré y como me lo ordenó el presidente Nicolás Maduro, nosotros no vamos a hacer un gobierno de amigos y de panas. Nosotros vamos a hacer un gobierno del pueblo nosotros vamos a hacer un gobierno decente. Nosotros vamos a hacer un gobierno para consolidar el plan de la patria 2025-2031. Muchas gracias. Muchas gracias. Los mejores años del Zulia están por venir y arrancan desde hoy».

Joana Sánchez saluda a sus seguidores en la plaza Bolívar de Maracay

La gobernadora electa por el estado Aragua participa en una concentración con sus seguidores en la plaza Bolívar de Maracay, donde felicitó al pueblo por su participación entusiasta a lo largo de la jornada electoral, además de saludar y reconocer el carácter democrático de los otros candidatos de oposición que se sumaron a la contienda.

«El día de hoy inicia un momento histórico distinto para el estado Aragua…estamos llamados a construir el plan de la Aragüeñidad, entre todos y todas», afirmó la mandataria electa durante la jornada de este 25 de mayo.

Adán Chávez aseguró que profundizará el desarrollo de Barinas

Luego de conocerse los resultados de la contienda electoral, en Barinas el gobernador electo, Adán Coromoto Chávez, celebró el triunfo junto a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Chávez en compañía de su familia, así como de los diputados que resultaron electos por Barinas, como Jacqueline Faria, dirigió un mensaje a la militancia que esperaba en las afueras de la sede del Psuv.

Agradeció a todos los equipos políticos por la organización, el trabajo y el respaldo dado a lo largo de la campaña y aseguró que el compromiso es retomar el camino revolucionario.

«Hemos logrado este triunfo para asumir compromisos, no promesas, el compromiso es retomar el camino revolucionario, relanzar proyectos necesarios para fortalecer y profundizar el desarrollo de Barinas», expresó.

Con estos resultados, Adán Chávez vuelve a tomar las riendas de la Gobernación de Barinas para un tercer período.

De acuerdo al CNE, Chávez ganó a Sergio Garrido, con 101.674 votos, que representan el 72,45%.

Adán Chávez asumirá un tercer período de gobierno en Barinas

Wilmer Rodríguez celebra victoria en Apure y promete un estado unido y productivo

Tras una contundente victoria donde la oposición fue arrollada en las elecciones para la gobernación del estado Apure y Legisladores regionales y a diputados a la AN, Wilmer Rodríguez, abanderado del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, fue recibido por una multitud de militantes revolucionarios en el Paseo Libertador de San Fernando. En un discurso cargado de emoción, Rodríguez agradeció el apoyo masivo del pueblo apureño y destacó que esta victoria marca un hito histórico: «Hoy cumplimos el sueño de que los apureños lleven las riendas de su propio destino», afirmó, resaltando el papel clave de los movimientos sociales, las UBCH y las comunidades organizadas en el triunfo.

El gobernador electo enfatizó su compromiso con la unidad y el progreso del estado: «Vamos a construir un Apure pujante, productivo y unido. Aquí no hay enemigos; todos, incluso quienes votaron por otras opciones, son bienvenidos a trabajar juntos». Rodríguez también reconoció el esfuerzo de su equipo de campaña y dedicó un emotivo minuto de silencio por los militares y policías fallecidos durante el proceso electoral, honrando su sacrificio.

Con un llamado a celebrar en paz, Rodríguez cerró su intervención invitando al pueblo a unirse en fraternidad: «Esto es un triunfo de todos. ¡Que viva Apure!». El acto culminó con la anunciada fiesta popular, donde el joropo y la alegría reflejaron el espíritu de un estado que, según el líder bolivariano, «marcó historia con su pasión y decisión».

Wilmer Rodríguez celebra victoria en Apure y promete un estado unido y productivo. Foto: Jesús Pérez.

Lea también:

Primer Boletín del CNE: Diputados electos a la Asamblea Nacional