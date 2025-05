«Votar es rápido y sencillo» según la percepción de electores

Desde las seis de la mañana de este domingo, la mayoría de los centros electorales abrieron sus puertas para recibir a los electores que acudieron a ejercer su derecho al voto, algunos manifestaron que por su familia, trabajo o simplemente, porque siempre han participado, se hicieron presentes en los planteles dispuestos.

Abraham Lara, fue uno de los participantes que acudió en cuanto dejó de llover a primeras horas de la mañana e indicó que «fue rápido, fui temprano, a las ocho de la mañana ya estaba votando, porque tampoco había mucha gente en el liceo Félix Armando Núñez de Los Guaritos».

Aseveró que le tomó votar menos de cinco minutos, «Creo que dos minutos y medio, ya sabía como elegir en el tarjetón y fue sencillo , luego me vine a ayudar con la movilización de personas para que acudan a votar, ese es el llamado que les hago, que acudan a votar para que puedan elegir a sus candidato».

Cinco minutos

Asimismo, Adelaida Rivas mencionó, «eso va rapidito, nos tomó como unos cinco minutos, ya sabíamos por quien votar y no hubo inconvenientes, nos vinimos poco a poco, caminandito».

Blanca Flores tuvo la misma percepción: «fue rápido y sencillo sin ningún inconveniente, todo fue bien gracias a Dios, el llamado es para todas las personas que aún no han venido a que vengan porque es un derecho que tenemos todos, de ir a votar, es rápido y sencillo, porque si no votas, no tienes derecho a decir nada»

Por su parte, Israel Meneses manifestó: «Hay que votar, uno no se puede quedar en la casa, hay que salir a ejercer su derecho a participar, las máquinas están funcionando bien, todo está tranquilo», dijo.

Cabe destacar que en la mayoría de los centros visitados se notó que la mayor participación la tuvieron los adultos mayores.

Los encuestados destacaron la participación de los efectivos del Plan República, alegando que en algunas instituciones prohibían el uso del celular para tomar fotos, aún cuando era requisito de algunos organismos, «se puede tomar fotos, pero del lado afuera, sin embargo hay quienes han tomado fotos incluso al voto», manifestó un elector que pidió no ser identificado.

Lea también:

Pese a la lluvia, monaguenses acudieron a ejercer su voto aseguran desde el comando del GPP