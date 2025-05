Diosdado Cabello: Venezuela salió a votar en paz

El ministro de Interior, Justicia y Paz y Secretario General del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que el país se encuentra en absoluta calma y no se han registrado alteraciones del orden público durante la jornada electoral de este domingo.

Afirmó que a pesar de la lluvia en algunas entidades, «Venezuela está votando en paz, tranquilidad, Venezuela se mantiene en absoluta calma».

Señaló que «a este pueblo no lo detiene nadie, no podrá sanciones ni persecuciones, los atajos aquí se acabaron, este pueblo sale a votar cada vez que hay elecciones. Es una manifestación de verdadera democracia protagónica (…) el que no va a votar está dejando que otros decidan por él», declaró luego de acudir, junto a su familia, a su centro de votación, la UE. Rafael María Baralt, ubicada en El Furrial.

Elección de Gobernador en la Guayana Esequiba

Cabello calificó como un logro que hoy se esté eligiendo gobernador para la Guayana Esequiba. «La votación en los municipios de la Guayana Esequiba está en santa paz».

Sobre las detenciones de extranjeros vinculados a un plan terrorista en las últimas horas en el país, resaltó que el gobierno cuenta con «un sistema de inteligencia que funciona muy bien, el pueblo informa y sabe cuando alguien no es del sector».

Reiteró que el actual gobierno de Colombia «tiene el apoyo directo del narcoparamilitarismo que está gobernando en Ecuador. No han podido aquí en Venezuela», sentenció.

Al concluir, hizo un llamado a la participación, al tener en cuenta que el proceso es sumamente rápido. «Pese a la lluvia, el pueblo salió a votar como acá en El Furrial», puntualizó.

En familia votó Diosdado Cabello Rondón.

Su nieta lo ayudó a insertar la papeleta electoral.

Ejerció su derecho al voto en la UE. Rafael María Baralt.

