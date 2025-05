Revelan que Freddie Mercury tuvo una hija secreta hace 48 años

Freddie Mercury, el famoso cantante y solista del mítico grupo de rock británico Queen, podría haber tenido una hija, cuya existencia solo habría sido conocida por su círculo íntimo, informó Daily Mail este viernes.

La biografía de la leyenda de la música «Con amor, Freddie», a la que ha tenido acceso el diario antes de su publicación, desvela la supuesta hija «secreta» que habría sido concebida accidentalmente en 1976 con la esposa de un amigo cercano que estaba fuera en un largo viaje de negocios. Según Lesley-Ann Jones, la autora del libro, la madre era católica romana y descartó la posibilidad de abortar.

Los hechos habrían ocurrido un año después de que la canción «Rapsodia Bohemia» de Queen obtuviera éxito mundial, destaca Daily Mail.

Las personas que habrían estado al tanto de la supuesta paternidad del artista pertenecían a su entorno más cercano. Según el libro, se trataría de sus padres y de su hermana, de otros miembros de la banda -el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon-, así como su exnovia, Mary Austin.

Diarios personales de Freddie Mercury

La biógrafa asegura que la supuesta hija de Mercury, que se presentó como «B», le hizo llegar 17 volúmenes de supuestos diarios personales que el artista le habría trasladado a ella antes de morir en 1991 a causa de una bronconeumonía relacionada con el sida.

Al estudiar el contenido, Jones supuso que Freddie y la pareja decidieron que la niña viviría con su madre y su padrastro. Además, agregó que los tres habrían acordado que el cantante tendría su propia habitación en sus casas y que criarían juntos a la chica.

«Freddie los visitaba y se quedaba con ellos con frecuencia. Hablaba con su hija todos los días cuando estaba de gira o en el estudio de grabación», señaló la autora al medio. Además, destacó que, según se desprende de los manuscritos, «B» sabía desde pequeña cuál de los dos hombres era su verdadero padre. «Era un padre práctico y devoto. Describió la paternidad como la realización de su ambición más preciada y como la mayor bendición de su vida», dijo Jones al medio.

Carta de la «hija secreta»

Asimismo, aparte de los diarios, la biógrafa recibió una carta manuscrita de la supuesta hija de la leyenda de rock, que ahora tiene 48 años y vive en Europa.

«Freddie Mercury era y es mi padre. Tuvimos una relación muy estrecha y cariñosa desde el momento en que nací y durante los últimos 15 años de su vida», escribió «B». «Me adoraba y estaba dedicado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de la gente, inusuales e incluso escandalosas. No es de extrañar. Pero nunca le restó valor a su compromiso de quererme y de cuidarme. Me quería como a un tesoro», reza la carta.

Freddie Mercury

¿Verdadera descendiente?

Hace tres años, «B» se puso por primera vez en contacto con Jones, que en un primer momento albergó dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, ahora está segura de que es quien dice ser. «Nadie podría haber fingido todo esto. ¿Por qué iba a trabajar conmigo durante tres años y medio sin exigirme nada?», señaló la autora al medio.

«En mi experiencia con los fantaseadores, y he conocido a unos cuantos, buscan gratificación instantánea, publicidad y recompensa. Ella nunca ha pedido dinero. No quiere reconocimiento. Tanto Freddie como su padrastro la dejaron sumamente rica. Ella no estaba contemplada en el testamento de Freddie, sino en un acuerdo privado, legal, por lo que nadie la encontrará mencionada allí», añadió.

