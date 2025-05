Emotiva despedida le dio el Real Madrid a Luka Modric y a Carlo Ancelotti

«¡Cómo no te voy a querer!»: así coreó este sábado la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu a Luka Modric, el jugador que más ha ganado con el club blanco (26 títulos, seis de ellos en Champions), después de que el técnico Carlo Ancelotti, también homenajeado, le sacara del césped en el minuto 86 de juego.

Sus compañeros y los futbolistas de la Real Sociedad, que disputaron el último encuentro de LaLiga de esta temporada (victoria madridista 2-0 con doblete de Kylian Mbappé), formaron un pasillo en el centro de campo para el último partido en el Bernabéu de uno de los mejores centrocampistas de la historia del club.

Tras salir del campo, se abrazó a Ancelotti, pero también al excentrocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos, quien no quiso perderse los últimos instantes del croata, después de colgar las botas el pasado año.

«Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Ha sido un viaje largo. Darle las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. A todos los entrenadores, mis compañeros y toda la gente que me ayudaron todo este tiempo. Muchas gracias de corazón», afirmó a todos los más de 80.000 asistentes al estadio.

«A mi familia, sin ellos, todo esto no sería posible. Es difícil… Hemos ganado mucho. Hemos tenido momentos maravillosos. Pero el trofeo más grande que he ganado es vuestro cariño. Vuestro amor», prosiguió.

El mediocentro croata ha conquistado seis Ligas de Campeones, cuatro Ligas españolas, dos Copas del Rey, dos Copas del Rey, cinco Mundiales de Clubes, una Intercontinental, cinco Supercopas de Europa y cinco Supercopas de España.

«No tengo palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado. Quiero decir una frase que he visto y me gusta mucho: ‘No llores porque terminó, sonríe porque sucedió’. Hala Madrid y nada más», acabó Modric ante la mirada de Pérez, quien también se unió con lágrimas a la despedida.

El croata, que no pudo aguantar las lágrimas tras besar a sus hijos cuando fue cambiado, también emocionó a la grada, donde se desplegó un cartel: «Gracias Modric, tu gloria ya es eterna».

Rendidos a sus pies

Al término de la victoria del cuadro madridista, gracias a un doblete del francés Kylian Mbappé, los jugadores mantearon a Modric, primero, y después, a Carlo Ancelotti, quien viajará ahora a Brasil para tomar las riendas de la selección canarinha.

Ancelotti y Modric se abrazaron en el centro del campo ante unos seguidores rendidos a sus pies.

«No es fácil hablar hoy, pero lo intentaré. Ha sido un honor, un placer entrenar este equipo. En primer lugar, quiero agradecer a mi querido presidente, Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas y compartir con vosotros todos estos momentos», dijo el preparador italiano entre lágrimas.

«Nadie olvidará la remontada al París Saint Germain, los dos goles de Rodrygo al (Manchester) City, el pase de Modric ante el City (en realidad fue contra el Chelsea) y los dos goles de Joselu al Bayern (Múnich). Hala Madrid y nada más», remachó Ancelotti, casi sin poder pronunciar una palabra.

Por su parte, Ancelotti levantó 15 títulos con el Real Madrid en seis campañas: tres Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes, una Intercontinental, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

