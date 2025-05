“El diablo viste a la moda 2″ será estrenada el 1° de mayo de 2026

Por más de una década, los rumores sobre una posible secuela de El diablo viste a la moda habían circulado entre los fans del filme y la industria. Luego de que se filtrara que el proyecto tenía luz verde, Disney finalmente le ha puesto fecha de estreno oficial a The Devil Wears Prada 2 (su título temporal en inglés).

Según confirmó Deadline, la película llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, casi 20 años después del estreno de la cinta original.

La icónica historia basada en el libro de Lauren Weisberger, inspirada en la experiencia de la autora como asistente de la editora de Vogue Anna Wintour, se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en 2006.

Con Meryl Streep como la temida editora Miranda Priestly y Anne Hathaway como su atribulada asistente Andy Sachs, la película recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo dos nominaciones al Óscar.

Aunque los detalles de la trama para El diablo viste a la moda 2 son escasos, hay algunas pistas sobre la premisa.

Mientras que la original retrataba el auge del periodismo de moda impreso, la segunda parte se ambientará en un contexto de crisis para la industria editorial tradicional.

Como cita Variety, la historia seguirá a Miranda Priestly “mientras navega su carrera en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales y enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo cuyos ingresos publicitarios Miranda necesita desesperadamente”.

Ese enfoque refrescaría la historia por el cambio en las dinámicas de poder de Miranda y Emily, en contraste con la primera entrega.

¿Quién regresa?

Todavía no se ha hecho el anuncio formal del elenco completo, pero múltiples medios han reportado que Meryl Streep y Emily Blunt estarían dispuestas a regresar a sus papeles originales.

PEOPLE informó que los rumores sobre el retorno de Streep y Blunt son consistentes con el planteamiento del argumento. Además, Harper’s Bazaar señaló que, según el sitio especializado Production List, Streep, Blunt, Anne Hathaway y Stanley Tucci figuran como parte del potencial reparto en la secuela.

El regreso de figuras clave en la producción original, como David Frankel (director), Wendy Finerman (productora) y Aline Brosh McKenna (guionista), también está en negociaciones, de acuerdo con Deadline.

Previamente, Anne Hathaway expresó escepticismo respecto a la continuación de la historia. En abril de 2024, declaró a Extra que no “esperaría con demasiada ilusión” una secuela, y un mes antes dijo a E! News: “No creo que una continuación de esa historia vaya a suceder nunca”.

Quién tenía más optimismo sobre el proyecto era Emily Blunt. Durante una charla en el Red Sea International Film Festival en diciembre de 2024, la actriz comentó ante el público: “Hay rumores. Hay cosas que se están moviendo. Pero no sé si puedo confirmar nada. Pero todos estaríamos encantados”.

En ese entonces, Tucci también dijo que no había escuchado algo concreto sobre el argumento de la secuela, pero “estaría encantado si sucediera”.

Esta noticia sobre la fecha de estreno de The Devil Wears Prada 2 llega junto con otros importantes ajustes en el calendario de lanzamientos de Disney.

Según Variety, la compañía también ha fijado el estreno de The Dog Stars, la nueva película postapocalíptica de Ridley Scott protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley, para el 27 de marzo de 2026.

Además, el estudio prepara un reestreno de Avatar: The Way of Water en IMAX y 3D el 3 de octubre de 2025, como antesala al lanzamiento del blockbuster Avatar: Fire and Ash, previsto para este 19 de diciembre.

Asimismo, Marvel informó que las películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron postergadas para diciembre del 2026 y 2027 respectivamente.

