Félix Gómez: Apostamos a la Monagas potencia con Ernesto Luna

En la recta final rumbo a los comicios de este domingo 25 de mayo el dirigente político Félix Gómez quien recientemente se sumó a las filas del partido Alianza para el Cambio, realizó una gira de medios para promocionar la candidatura de Ernesto Luna a la reelección en Monagas.

Durante entrevistas en importantes espacios radiales como La Verdad Radio TV, Félix Gómez exmilitante de Primero Justicia, argumentó que su decisión política luego de 20 años en oposición es consecuencia de la prolífica gestión del gobernador Luna en su primer periodo, un trabajo con buenos resultados que inspira a todos a trabajar unidos por Monagas.

Al ser consultado sobre su reciente ruptura con la tolda aurinegra con la que llevaba años trabajando en su municipio Piar, el dirigente de carrera destacó que en política es normal el cambio de paradigma y por ende es natural separarse de una organización (Primero Justicia) con la cual ya no compartía criterios.

«La fractura de la oposición que se ve en los partidos radicales proviene del egocentrismo y no es justo para el país que sigan prevalenciendo los intereses personales sobre el progreso de la nación. Hoy no es un cargo político lo que importa sino seguir conduciendo a Monagas por el camino del desarrollo. Mantengo el aprecio por gente con la que caminé años calle a calle pero con la cual hoy ya no comparto visión política», argumentó Félix Gómez.

Félix Gómez evalúa como positiva la gestión de Luna