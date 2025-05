Juan Espinoza: Seremos el enlace entre las comunidades y el Gobierno regional

Este martes, estuvo el Secretario General de AD y candidato a diputado por AD y la Alianza democrática al parlamento regional, Juan Espinoza, en «La Verdad Radio TV», espacio moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión.

En primer lugar, en los recorridos que nosotros estamos haciendo se nota que aquí hace falta un parlamento regional que sea el enlace entre las comunidades y el gobierno regional.

Aseveró que un gobernador no tiene el tiempo suficiente para estar cada rato en un sitio, verificando las cosas y a lo mejor, se rodea de personas que tampoco hacen ese trabajo.

Pero «los parlamentarios aparte de estar allí legislando tienen una función que es responder a ese pueblo que lo eligió, a ese pueblo que depositó el voto en ellos y ahí es donde yo quiero hacer énfasis, porque leyes tenemos de más. Algunas hay que revisarlas y actualizarlas. Incluso hay algunas que ni siquiera se han puesto en práctica por razones políticas. Entonces yo creo más que eso, es buscar ser nosotros un enlace con la gente».

Expresó «tengo un eslogan por allí para el parlamento que yo sería la voz de aquel que no tiene voz, de aquellas comunidades que no tienen cómo llegarle al gobierno regional, al gobierno municipal para solventar los problemas que al fin y al cabo no es nuestra función pero si nosotros podemos cumplir como ese enlace con la gente. Uno como diputado al parlamento regional tiene que ser esa persona que sirva de puente para buscar las soluciones a las comunidades porque no solamente tú vas a los sectores, siempre hay alguien que te pide un favor personal o un medicamento, o para hacerse un estudio de salud».

Resaltó que en los recorridos se consiguen con sectores que tienen 15 años con las calles enmontadas y tratando de buscar electricidad e iluminar la zona, en definitiva, hay que garantizar los servicios públicos en las comunidades de la ciudad.

También mencionó que apalanca la candidatura de Hecmarys Varela a la Gobernación de Monagas, una joven ingeniero que es docente de la UDO Monagas quien está llevando su mensaje a toda la entidad con miras al proceso del 25 de mayo, donde es esencial la participación de la población.

