Con el propósito de brindar acogida a las personas de la calle y habitantes de las adyacencias de la avenida Universidad, la iglesia evangélica Vía de Escape, se encuentra organizando una jornada evangelística con diferentes servicios para los asistentes.

Omar González, uno de los voceros del centro de rehabilitación Vía de Escape, informó que «la embestida evangelística se realizará el próximo 28 de junio y lo hemos denominado el Hijo Pródigo, estamos llamando a todas las personas con condición de calle, a la iglesia donde tendremos cortes de cabello, donación de ropa, jornada médica».

Precisó que contarán con la visita de personas que vendrán desde la ciudad de Caracas, Puerto La Cruz y otros estados, siendo Maturín como epicentro para dicha actividad en la cual esperan atender.

Fundaciones participarán

El evento está siendo organizado por los pastores Elías y Jeniré Samra, y participarán cinco fundaciones que participarán en el evento social en el cual aspiran atender alrededor.

María Carolina Ribas, del centro de evangelización de mujeres, destacó que la fe es fundamental para la efectividad de dicha jornada en la cual también atenderán niños, «queremos lograr no solo la restauración espiritual, sino física y corporal de estas personas».

Adelantó que los niños podrán disfrutar de atención médica, actividades recreativas, alimentación, entre otras sorpresas para ese día de bendiciones, con un trabajo que han realizado durante décadas y que están retomando en Maturín.

Jornada evangelística para todos

Por su parte, el pastor Elías Samra, fundador del centro de rehabilitación, expresó que la jornada se lleva a cabo tras la observación de muchas personas en situación de calle, muchos desasistidos, personas con problemas de alcohol, drogas, y desean extenderlo a toda la población de Maturín.

«Queremos llevar la Palabra de Dios, porque sabemos que estas personas que están sumergidas en droga, alcohol, e indigencia es porque necesitan a Dios en el corazón, en 23 años de trayectoria que cumplimos el pasado mes de abril, nos hemos dado cuenta de que la Palabra de Dios juega un papel importante en la vida de cada persona».

Afirmó el Pastor, que para la recuperación de muchas personas que han pasado por el centro de rehabilitación, no ha sido necesario el uso de medicamentos, sino la reflexión de la Palabra. «Estos dos centros de rehabilitación han ayudado a mucha gente, casi 14 mil personas en estos 23 años y de verdad que me he dado cuenta que esto hace falta en la ciudad, queremos evangelizar a toda la ciudad».

Pastor Elías Samra detalló el trabajo realizado en 23 años

Destacó que en este sentido estarán asistiendo a los semáforos, donde se observan muchos menores de edad, laborando, así mismo irán a los hospitales, «vamos a ir guarida por guarida donde se congregan para extender el programa de rehabilitación, porque ellos necesitan salir de allí».

Cursos y talleres

La jornada comenzará a partir de las nueve de la mañana, destacó Samra, quien agregó que la fundación ha realizado jornadas en distintas partes de la ciudad, contando alrededor de 70 personas en situación de calle que han sido llevados al centro de rehabilitación, apoyando con colocación en sitios de trabajo, mientras que las mujeres reciben talleres de repostería.

«El Inces nos apoya con cursos de refrigeración, latonería, entre otros que ellos pueden desarrollar en los distintos espacios de trabajo. En cuanto al trabajo que se hace con los niños, llevamos alrededor de 17 años apoyando, visitando albergues, evangelizando», afirmó Samra.

Testimonios

por su parte, tres de las personas que encontraron ayuda en el centro de rehabilitación vía de escape dieron sus testimonios, alegando la primera, que en cinco meses en la iglesia, se siente renovada.

«Estaba en las calles, llevo cinco meses en el centro de rehabilitación y me he sentido muy bien para Gloria de Dios, yo andaba en las calles consumiendo drogas y doy gracias a Dios que me trajo hasta acá, tuve un problema familiar y sentimental y empecé a los 34 años, descansé unos diez años y retomé las calles cuando mi hijo murió de cáncer y recaía, aquí estoy con mis 70 años de edad, Dios me levantó».

Otro de los testimonios es de un hombre que luego de haber sido rescatado de las calles, se encuentra trabajando en la iglesia Vía de Escape, mientras que otra de las féminas que se encuentran en el lugar, da cuenta que estuvo envuelta en el consumo de estupefacientes, llevada por su pareja, pero desde el momento que comenzó a escuchar la Palabra, su vida ha cambiado para bien, ahora realiza cursos de barbería y se siente fortalecida, bisutería.

Algunos testimonios dan cuenta de la rehabilitación ofrecida a través del Centro

