"El juego del calamar" estrenó el tráiler de su última temporada

Netflix presentó el primer adelanto de la tercera y última temporada del exitoso drama surcoreano El juego del calamar.

En el tráiler, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), también conocido como el Jugador 456, regresa al dormitorio dentro de una enorme caja negra con forma de regalo, luego de su fallido intento de rebelarse al final de la segunda temporada, donde su amigo Jung Bae (Lee Seo Hwan) murió a manos de El líder (Lee Byung Hun).

«El juego del calamar» tráiler

A continuación, el avance muestra a los jugadores restantes obligados a participar en un nuevo desafío. Frente a una gigantesca máquina dispensadora de chicles, son clasificados según el color de las esferas que salen.

La pantalla se desvanece a negro, mientras de fondo se escucha el llanto de un bebé, lo que sugiere que Kim Jun Hee, o la Jugadora 222 (Jo Yu Ri), quien estaba embarazada en la temporada anterior, ya ha dado a luz.

El creador de la serie, Hwang Dong Hyuk, ya había manifestado su renuencia a continuar la historia más allá de la temporada debut de 2021, que rompió récords de audiencia. Reconoció que fue el “dinero” lo que lo convenció de seguir adelante con la serie.

“Aunque la primera temporada fue un éxito global enorme, sinceramente no gané mucho,” dijo Hwang Dong Hyuk a la BBC. “Así que hacer la segunda temporada también me ayudó a compensar el éxito de la primera”.

«El juego del calamar» estrenó el tráiler

Las dos últimas temporadas se filmaron de forma consecutiva, por lo que se esperaba que el tiempo de espera entre ambas fuera más corto que los tres años que pasaron entre la primera y la segunda.

La segunda temporada de El juego del calamar rompió récords tras ser vista 68 millones de veces en solo cuatro días después de su estreno en Netflix el 26 de diciembre. Su audiencia en la semana de estreno superó los 50,1 millones de vistas de Merlina, el thriller protagonizado por Jenna Ortega, lanzado en 2022.

La serie sigue a cientos de personas con dificultades económicas que compiten en juegos mortales por una suma de dinero que podría cambiarles la vida, si logran sobrevivir.

En una reseña de cuatro estrellas para The Independent, Annabel Nugent escribió: “Entonces, ¿puede El juego del calamar recuperar la magia por segunda vez? Bueno, sí y no. Es imposible replicar el impacto de la primera temporada, y Hwang Dong Hyuk acierta al no intentarlo. En su lugar, el guion encuentra el horror en volver a presenciar la brutalidad, esta vez a través de los ojos de Lee Jung Jae, quien regresa en su papel principal galardonado con un Emmy. Como el héroe reacio Seong Gi Hun, es fácil ponerse de su lado: con la mirada agotada, mucha empatía y un fuerte sentido de justicia”.

Con información de Independientes Español

Lea también: Muere actriz infantil de 11 años tras sufrir 13 paros cardíacos