Silvestre Brito: Estamos comprometidos con el proyecto de gobierno de Ernesto Luna

El candidato nominal del GPPSB y el Psuv, Silvestre Brito, fue nuestro invitado a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión.

Resaltó que desde el pasado martes, participa de manera activa en la campaña electoral como parte de la fórmula de aspirantes a diputados a la AN del Gobernador y candidato del Psuv, Ernesto Luna.

En su caso, aceptó con agrado la nominación a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, lo que considera una gran responsabilidad, después de trabajar como quien dice, tras bastidores porque siempre se encargó de la movilización de militantes. Ahora, le corresponde ser la cara visible y confesó que fue sorprendido, al tener en cuenta que la militancia lo postuló para tener entre manos esta responsabilidad.

Señaló que esta campaña que llevará a los electores a participar en el proceso del próximo 25 de mayo es corta e intensa e hizo un balance de lo que ha pasado hasta el momento.

«Me permito darte un balance de la campaña que estamos abordando desde el martes pasado. Iniciamos el periodo con nuestro gobernador por Zamora, exactamente en Musipán».

Mencionó que «por orientaciones de nuestro jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez, tenemos que hacer una campaña diferente sin tarimas y concentraciones, de más contacto con la gente en la calle».

Comentó que compartieron con el pueblo de Musipán, quienes acudieron al espacio y la gente estaba sorprendida porque el gobernador estaba en el sitio rodeado de gente, sentados para escuchar las inquietudes del pueblo.

Comentó que está claro que hay problemas que no pueden ocultar. «Nosotros reconocemos los problemas y y digamos en este abreboca de la campaña que iniciamos con Musipán, pudimos recoger los problemas colectivos y personales de cada uno de los pobladores. Ya en tiempo real, hemos estado bajando respuestas, por eso, es el eslogan Gente que resuelve. Me permito informarte que el día de ayer Musipán recibió todo lo que solicitó el martes pasado, en sólo una semana. Estamos ahorita acondicionando el módulo de salud con todo equipado, es decir, que lo más probable es que este sábado ya lo debemos tener listo con todo climatizado y dotado de medicamentos. De igual modo ocurre con la escuela, queremos tenerla lista con todo y materiales deportivos, porque además ya se empezó a rehabilitar una cancha. Lo esencial es que esta zona que no tenía agua y el Gobernador Ernesto Luna se comprometió a darle una bomba para solucionar la situación».

Expresó que también pidieron luminarias para el alumbrado público, hecho que ya fue resuelto y además, llevarán tres máquinas desmalezadoras para que la misma gente con la comuna limpie las escuelas por autogestión.

Silvestre Brito se encuentra comprometido con el proyecto de las comunas.

