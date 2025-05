Las diferentes paradas de rutas de la ciudad de Maturín amanecieron abarrotadas de personas que se quejaban de la falta de transporte público, ante lo cual pedían información, mientras que otros solicitaban unidades para dirigirse a sus hogares y lugares de labores.

De acuerdo a lo que se conoció de manera extraoficial y personas que estaban al tanto de lo que ocurría, la mañana de este lunes, se realizaba un actividad que involucró buena parte del personal perteneciente al sector transporte, razón por la cual las unidades que permanecieron laborando fueron insuficientes para abarcar al número de pasajeros que se encontraban varados en las distintas paradas de la capital monaguense.

Por más de una hora esperaron los usuarios de transporte público para irse a sus casas ante la falta de transporte

Rutas sin transporte

De acuerdo a los encuestados, las rutas que presentaron mayor ausencia fueron la 19, hacia Paramaconi; ruta 40, hacia Los Godos y Los Guaros; ruta 3, 51 y 26 de la parroquia La Cruz, ruta 15 (La Floresta), el 17 Los Guaritos igual que las rutas 20 y canal 90, que van hacia La Puente.

Las rutas de carritos 9 y 23 también brilló por su ausencia este lunes

Hasta más de una hora esperaron bus

María Cortez destacó que llevaba media hora esperando un bus que la llevara a La Puente, y no había pasado, «Me salí de la cola de carritos porque estaba muy larga y llevo aquí, uff, más de media hora, no sé que está pasando», dijo mostrando su molestia.

Paradas estuvieron abarrotadas de personas este lunes en Maturín

Carlos Zamora destacó que llevaba más de una hora esperando para dirigirse hacia la Zona Industrial. «Llevo más de una hora esperando y no ha pasado autobús para irme a mi casa, llevo aquí más de una hora, no sé que está pasando, porque hay autobús, pero los de La Cruz no pasan».

Misma apreciación tuvo Adela García, quien añadió desconocer el por qué de la situación, aunque destacó «al parecer hay una marcha, pero no sé bien qué está pasando, por qué no hay autobús».

La situación se prolongó hasta más de la una de la tarde, y entre tanto, hacia la avenida Raúl Leoni, se evidenció una mega cola de vehículos que transitaban hacia la parroquia Las Cocuizas, debido a que la vía estuvo cerrada por cuanto en el módulo cuatro del Polideportivo se desarrollaba una actividad con transportistas.

Diversas rutas de transporte no laboraron por estar en actividad de interés

