En el Terminal esperan mayor afluencia de pasajeros a partir de este miércoles

Los conductores de diferentes líneas de carritos por puesto y autobuses esperan recibir una mayor cantidad de pasajeros en el Terminal de Maturín a partir de este Miércoles Santo.

Destacan algunos choferes, que los destinos más buscados son los estados Anzoátegui, Sucre y Puerto Ordaz. Estas líneas trabajan por turnos para poder surtir combustible.

Destinos más solicitados

Otros sitios con mayor solicitud de salida son: Caracas, Maracay y Carabobo, respectívamente.

En la zona de buses, se conoció que cuentan con ocho unidades que salen en los siguientes horarios: 8:00 am.; 8:45 am. y a las 9:00 am. En la tarde, salen cuatro buses.

En cuanto a los montos del pasaje, uno de los vendedores de boletos destacó que hacia la ciudad de Caracas se mantiene el costo en 20 dólares; para Maracay y Valencia cuesta 30 dólares.

Alegan que pocas personas se animan a viajar los días jueves y viernes santo, según la experiencia de años anteriores.

Seguridad

Para el mayor resguardo, a lo largo de la vía nacional se observan numerosas alcabalas. En Maturín, están en la entrada de San Miguel, antes de la entrada a Punta de Mata, en El Tejero, La Paragua y El Guapo en el estado Miranda. «Hay alrededor de doce a quince alcabalas en el trayecto de la vía hacia Caracas», precisó.

El pasaje en Monagas, se encuentra en Bs. 150 para Caripe; hacia Caripito en cien, entre los más solicitados para esta Semana Santa.

Salieron desde el lunes

De igual manera, agregan algunos conductores, que muchas personas comenzaron a salir desde este lunes, tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de decretar toda la semana libre para los trabajadores del sector público.

Transmonagas cuenta con una ruta hacia el sur de la entidad y Puerto la Cruz a más bajo costo.

Seis niños retenidos sin permiso de viaje

Asimismo se mantiene la supervisión para los menores de edad, para evitar que viajen solos o sin el permiso de padres o representantes, a quienes se reitera el llamado a realizar el trámite correspondiente.

Vale resaltar que este fin de semana, el personal del Cmdnna, detectó al menos seis niños sin permiso de viaje, por lo que fueron retenidos en el terminal hasta verificar información con sus representantes.

«Viajo para Aragua de Maturín, para allá no hace falta permiso de viaje porque es dentro del estado, sin embargo, traigo la partida de nacimiento y todo eso por si acaso, porque hay alcabala en todos lados», refirió un pasajero.

Se espera que este miércoles aumente el movimiento de pasajeros por la Semana Santa.

Los niños deben contar con su permiso para viajar.

Esta Semana Santa los maturineses salieron de viaje a destinos regionales y fuera de la entidad.

