Ecuador 2025: Presidente Daniel Noboa sufragó en Olón

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, así como la correísta Luisa González, emitieron este domingo su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Noboa votó en Olón, la comuna de playa de la costera provincia de Santa Elena donde tiene fijada su residencia, y al igual que en la primera vuelta llegó a la escuela Antonio Moya Sánchez, ubicada en el centro de la comunidad, acompañado de su esposa, la ‘influencer’ Lavinia Valbonesi y sus tres hijos.

Vestido con una camisa morada, color de su formación Acción Democrática Nacional (ADN), ingresó rápidamente al aula con una fuerte presencia militar, emitió su voto y salió con un puño en alto sin hablar con nadie.

Por su parte, la candidata izquierdista Luisa González ejerció su derecho al voto en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabi.

González pidió a las fuerzas armadas y a la policía que no intervengan «a favor o en contra» en el verdicto de las urnas y «se garantice la democracia correctamente» dijo.

«Hago un llamado a la fuerza pública a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más», expresó González en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

