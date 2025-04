Tommaso Pugliese: Ecológico Partido Verde apuesta a nuevos liderazgos en Monagas

El coordinador regional del Ecológico Partido Verde, Tommaso Pugliese, fue el invitado a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión.

Considera que es momento de respaldar nuevas fórmulas, con liderazgos emergentes para competir en el proceso electoral del 25 de mayo, donde también postularán aspirantes al parlamento nacional y regional.

Pugliese comentó que el movimiento ecológico y la alianza de varias organizaciones políticas de oposición en Monagas, decidieron respaldar la candidatura de Kelin Bolívar a la Gobernación.

«El movimiento Ecológico, en su primera fase ya tiene aproximadamente unos 12 años. En esta etapa, se denomina Ecológico Partido Verde.

«Estamos buscando la mejor ruta de aprendizaje con líderes ya consolidados no solamente de la región sino del país. Esto nos llevó a cometer muchísimos errores porque en un principio consideramos que la mejor alternativa era creer que estos liderazgos de siempre son los que tenían la verdad en su mano y en su conocimiento político. Nos hemos dado cuenta que no es así. De hecho, por primera vez desde que fui candidato a la Alcaldía de Libertador en el 2013 he decidido no participar como aspirante y hacerle caso a la gente en la calle, al darle paso a nuevos liderazgos, pero por supuesto, poniendo nuestro conocimiento y experiencia en favor de la ruta a seguir», enfatizó Pugliese.

Por ello, considerando «que la gente pide caras nuevas, gente joven y que los que llevamos ya algún tiempo en la política pues consideremos darle la oportunidad a nuevos liderazgos», algo que bajo su óptica ha hecho el oficialismo.

Mencionó que en la política, la oposición va de error tras error. «Por eso, consideramos que hay que apoyar a los nuevos liderazgos, razón por la cual estamos apoyando a Kelin Bolívar como candidato de Ecológico Partido Verde a la Gobernación de Monagas».

Como promotor turístico, sabe que el potencial de Monagas en esta área es inmenso, y que desde el Ecológico Partido Verde están dispuestos a dar la pelea para potenciar este aspecto en la propuesta de gobierno de Kelin Bolívar.

Vea la entrevista completa:

Tommaso Pugliese invitó a la participación en el proceso del 25 de mayo.

Lea también:

Antonio Martínez: Unimar abrirá carrera de Comunicación Social