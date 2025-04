Desde la madrugada de este jueves, tras la intensa lluvia caída en Maturín, transformadores ubicados en las distintas comunidades, sufrieron daños, dejando sin energía eléctrica varias comunidades de la ciudad capital.

Vecinos de La Manga, La Gran Victoria, conocida como Los Iraníes, parte de Las Cocuizas, Av. Raul Leoni, Morichal, Bajo Guarapiche, Las Flores, La Llovizna, quedaron sin el servicio de energía eléctrica, por lo que las denuncias por la falla se incrementó este jueves en horas de la mañana.

En la Av. Raúl Leoni pasaron doce horas sin energía eléctrica

Falla grande

Manifestaron algunas personas que se quedaron sin luz desde las doce de la noche, hasta las doce del mediodía, por lo que hicieron el llamado a la Corporación de energía eléctrica quienes garantizaron que estaban trabajando para reponer el servicio, debido a que hubo una falla grande que generó la suspensión del mismo.

En el centro de Maturín, varios comerciantes denunciaron que la energía eléctrica estuvo fallando a partir de las 3:00 de la madrugada y en horas de la mañana de este jueves, retornó el servicio que volvió a fallar durante dos horas aproximadamente y luego tres horas más. «Dicen que hubo problemas con un transformador», aseveró el trabajador de un comercio ubicado en la avenida Bicentenario.

Pierden mercancía

Un comerciante de la avenida Raúl Leoni, quien dijo llamarse Alirio González, resaltó que «desde anoche estamos sin luz, afecta porque tenemos comida en el freezer, la mercancía se me va a echar a perder, porque ya está descongelado y si no llega la luz se me va a echar a perder, tengo un guiso, carne para mechar, ¿Qué puede durar quince horas sin refrigerarse?, yo pierdo la mercancía y nadie me lo paga.

En Bajo Guarapiche también sufrieron las consecuencias de la lluvia

Trabaja con alimentos y aunque hasta ahora no se le ha dañado ningún equipo, como a otros vecinos, pide que el problema sea solventado. «Nadie responde por eso, llevo once horas de pérdida porque tengo el freezer descongelado, los puntos descargados, igual el teléfono, y son muchas cosas que nos afectan, no vienen clientes, hace unos días se rompió el tabaco y vinieron al otro día ese día también se me dañó la mercancía», dijo el hombre.

