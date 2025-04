Más de 60 clubes presentes en Monagas en la Liga Nacional de Voleibol Infantil

En las instalaciones del Polideportivo de Maturín, este martes primero de abril se realizó la ceremonia de inauguración de la Liga Nacional de Voleibol Infantil, zona oriental, con la participación de más de 60 clubes de los estados Monagas, Sucre, Bolívar, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba.

Así lo informó el presidente del Indem, Miguel Fuentes, quien resaltó que en el torneo verán acción unos 530 atletas en las categorías sub 9, sub 11 y sub 13, en masculino y femenino.

“En nombre del gobernador Ernesto Luna, les damos una calurosa bienvenida y les deseamos el mayor de los éxitos en esta competencia”, expresó.

La liga organizada por la Federación Venezolana de Voleibol, tendrá como escenarios el moderno gimnasio del polideportivo de Maturín, así como las canchas de la UDO Los Guaritos y la del sector Los Cortijos respectivamente.

Miguel Fuentes, presidente del Instituto del Deporte del Estado Monagas, estuvo acompañado por Tirso Bastardo, en representación de la Federación Venezolana de Voleibol, junto a Robert Leiva y Jesús Colón de la Asociación de Voleibol de Monagas, quienes agradecieron el apoyo del Mandatario regional con este evento, entendiendo la masificación deportiva, como la base para la captación de los atletas que mañana serán los que representen al estado en las competencias nacionales e internacionales.

“El voleibol es una de las disciplinas que concentra mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en la entidad, tanto en la modalidad de sala, como en arena, contando además, con las más modernas instalaciones deportivas gracias a la visión de nuestro gobernador Luna y el apoyo del presidente Nicolás Maduro”, añadió.

“Invitamos a toda la población a acercarse a estos espacios, para apoyar a los muchachos en este bonito evento”, indicó Fuentes, resaltando al estado Monagas como epicentro en el futuro inmediato de deporte nacional en las diferentes categorías.

Más de 60 clubes de voleibol están presentes en la competición.

