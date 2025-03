Anteriormente muchos comerciantes se regían por el dólar today, con el cual se asignaba conversión de la moneda venezolana mañana y tarde, sin que nadie pusiera coto a la situación, hoy sigue ocurriendo lo mismo con el dólar paralelo, por lo que los maturineses piden revisión.

Ada María Centeno aseveró «fui a una tienda en la avenida Miranda, con calle Barreto a comprar unos audífonos, donde los ví en dólares, no en bolívares, el vendedor me dice, que todo los está vendiendo en divisas y pregunto si es a precio BCV, me responde que no, págamelos a promedio y et hago la venta, por supuesto que no acepté porque me parece un abuso, deben ponerle un freno al alza de precios y más siendo a dólar paralelo».

Clientes aseguran que comercios vende a precio de dólar paralelo

Dólar paralelo Vs. Salario mínimo

Cuando el sueldo mínimo sigue en 130 bolívares que «perdieron toda su fuerza, los comerciantes se lucran con el hambre del pueblo, cambian los precios de los productos en la mañana y en la tarde, eso no es justo porque nosotros ganamos apenas 130 bolívares mensuales, no es diario, es mensual y ni el bono de guerra alcanza para nada», expresó Carmen Zurita.

Cuatro puntos subió el dólar paralelo

Esta adulta mayor expresó que el dólar paralelo, ayer en la mañana, estaba en 102 bolívares y ya el día de hoy se ubica en Bs. 106,94, que «es lo que los comercios están tomando para la venta, y muchos no se rigen por el dólar a precio de Banco Central».

Luis Marcano resaltó «ahora tenemos dos enemigos en la economía, que son el IVA y el dólar paralelo, porque el Iva es un impuesto que uno paga y no ve reflejado en ninguna parte, qué hacen con él y el dólar paralelo que ahora es el que manda más que el bolívar y el dólar Banco Central, eso es lo que nos trae muertos», precisó.

Piden supervisión ante alza de precios

Todos consideran que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), debe supervisar las tiendas, los comercios asiáticos donde más se observa los cambios de precios de forma abrupta mañana y tarde, de manera que los maturineses que se ven afectados al no poder adquirir los productos que desean, tengan un «respiro» en su deteriorada economía.

«Yo compré medio cartón de huevos la semana antepasada en 176, ya están en 200 bolívares y el cartón en 400, ¿Cómo vamos a hacer?, ¿Qué vamos a comer? si ya lo que estamos es sobreviviendo, nos tendremos que comer demedio huevito cada uno porque un huevo cuesta 20 bolívares o nos echaremos a morir», expresó una cliente que hacía sus compras en un comercio asiático.

Un cartón de huevos cuesta 400 Bs.

