Eliminatorias mundialistas: Argentina recibe a Brasil en Buenos Aires

La acción de las Eliminatorias Sudamericanas no se detiene y, este martes, los dos mejores combinados del continente medirán fuerzas en una nueva edición del conocido «Superclásico de las Américas» entre Argentina y Brasil.

Buenos Aires: tango, tradición y clásico sudamericano



Buenos Aires: tango, tradição e clássico sul-americano #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/VkjFXOao7l— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 24, 2025

Argentina recibirá en Buenos Aires a su acérrimo rival, Brasil, con el objetivo se sellar a fuego su clasificación al Mundial 2026, lo cual conseguirá con una victoria o un empate ante su público.

Por otra parte, la Canarinha sigue sin convencer desde el juego bajo la guía de Dorival Junior, pese a que cuentan con tres triunfos y dos empates en sus cinco partidos más recientes.

Una racha que los hizo acomodarse de terceros en la tabla de posiciones con 21 puntos siendo únicamente superados por Ecuador (22) y Argentina (28). Aunque no pueden quitar un ojo del retrovisor, ya que Uruguay (20), Paraguay (20) y Colombia (19) los siguen de cerca.

Es por ello que el «Superclásico» tiene una mayor importancia para los visitantes, quienes ya calentaron la previa con las declaraciones de Raphinha, jugador del FC Barcelona, que aseguró que anotará un gol en el partido, además de que Brasil golpeará a Argentina «dentro y fuera de la cancha si es necesario».

En lo relacionado al aspecto futbolístico, el antecedente más reciente entre ambos es el polémico duelo de ida disputado en Rio de Janeiro que acabó con el triunfo albiceleste por 0-1 en el 2023.

Mientras que la última vez que la pentacampeona del mundo se impuso a Argentina como visitante fue en el 2009, cuando el entonces combinado de Dunga superó por 1-3 al conjunto que dirigía Diego Maradona.

Resto de la jornada

Dicho juego dará inicio a las 8:00 PM (hora de Venezuela) y se llevará a cabo de forma simultánea con los duelos Venezuela vs Perú, Colombia vs Paraguay y Chile vs Ecuador.

El único partido que no se realizará en el mencionado horario será el Bolivia vs Uruguay, que está pautado para las 4:00 PM (hora de Venezuela).

¡Los partidos de la fecha en las #EliminatoriasSudamericanas!



Os jogos da 14ª rodada nas #EliminatoriasSudamericanas! pic.twitter.com/fv3tlUnGwx— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 24, 2025 Lea también:

Venezuela y Perú jugarán una «final» por ir al Mundial