Ante las fallas de energía eléctrica en el casco central del municipio Maturín, se generó un caos vehicular hacia el mediodía de este lunes, ésto, debido a que también los semáforos estuvieron apagados y para el momento no se obseró ningún fiscal de tránsito terrestre.

Sobre todo en el cruce de las avenidas Bolívar con Juncal, donde se da el mayor flujo vehicular, fue donde más hubo quejas por parte de transeúntes que solicitaban el despeje de las vías, puesto que no veían el momento de cruzar las calles.

Con fallas y sin fiscales

«Todos los carros quieren pasar al mismo tiempo y uno no encuentra en qué momento cruzar porque da hasta miedo de que se lo lleven a uno por el medio, no se ven policía ni fiscales y es raro, no sé si es porque es mediodía», destacó Nubia Padilla.

También Luisa Hermoso se pronunció al respecto, alegando que es peligroso cruzar las calles cuando se va la luz, porque los vehículos salen de cualquier lado. «Es un caos porque de done quiera viene un carro y es peligroso para pasar, sobre todo si uno va cob niños o con adultos mayores», indicó.

De igual manera, los encuestados manifestaron que se ve más presencia de fiscales de tránsito cuando los semáforos tienen luz, mientras que este lunes en los cruces de las vías hubo mucho caos.

Transeúntes calificaron de caos el tráfico de este lunes

Lea también: Feria del libro itinerante continúa en Maturín