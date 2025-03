Las constantes fallas de energía eléctrica afectan ventas en comercios ubicados a lo largo de la avenida Bolívar de Maturín, donde también han sufrido las pérdidas de equipos electrónicos.

Este miércoles la luz falló durante dos horas y media aproximadamente, según indicaron algunos comerciantes, que alegaron que generalmente quedan a oscuras entre dos horas y media y tres horas.

Fallas de energía eléctrica afectan comercios en Maturín

Asimismo indicaron que hoy jueves, el suministro cesó alrededor de las 10:45 hasta retornó el servicio cerca de la una de la tarde, afectando las ventas, por cuanto además de la energía eléctrica, fallan los puntos y biopagos.

Falla todo

«No solamente se va la luz, sino que también nos quedamos sin Internet, sin punto, Las fallas afecta todo, bajan las ventas, porque solo se acepta efectivo y pago móvil; nos vemos afectados, porque debemos apagar la nevera», detalló el dueño de una panadería ubicada en la avenida Bolívar.

Agregó: «La luz se va alrededor de tres horas. Ayer se fue desde las seis y cuarto y regresó más de las ocho de la noche y hoy lleva más de una hora y no ha llegado, también han habido muchos, bajones. El problema es que además se dañan los equipos electrodomésticos, los más propensos a dañarse son los avisos Led», resaltó.

Comercios con ventas bajas ante cortes de luz

Sin aviso

De la misma manera se refirió una de las vendedoras de otro local, quien se identificó como Virginia, agregó: «Tenía días que no se iba. No sabemos si ésto es programado y por qué la están cortando, porque no avisan, Nos afecta porque no hay punto ni biopago, y no todo el mundo tiene efectivo para comprar», aseveró.