Artículos de primera necesidad siguen su escalada a las nubes

Los artículos de primera necesidad, sobre todo la proteína, han aumentado de precio alrededor de tres ocasiones, en tan solo dos meses, y continúan su escalada a las nubes, según indican algunos compradores.

«El pollo, la carne, la chuleta, los huevos, el arroz, y hasta la pata de pollo ya son difíciles de comprar. El pollo, por ejemplo, cuesta 155 bolívares el kilo, y trae una pelota de hielo que pesa más que el mismo pollo, nunca trae exactamente un kilo», resaltó Inés Molina.

Agregó, que hace menos de dos meses, este artículo costaba 98 Bs., en dos semanas aumentó a 120 y dos semanas más ya está en más de 3$.

De acuerdo con los adquirientes, en este periodo de tiempo, el pollo ha incrementado alrededor de 55%, mientras que en el rubro cárnico, se observan aumentos en artículos como el cogote, que pasó de 75 bolívares a 150, es decir 50% más costoso; el hueso rojo que hace poco menos de un mes, rondaba los 55 bolívares, subió a 99 Bs., aunque sigue siendo uno de los más buscados para el sancocho del fin de semana.

«Igual pasa con la carne, hace menos de mes y medio, el kilo se podía comprar en 150-155, ya está en más de 500 bolívares en algunos comercios, ya comer carne es un lujo», aseveró María Rivas.

Los artículos de charcutería también han incrementado de precios, como por ejemplo, la mortadela, producto que se ha vuelto casi indispensable en la cocina llega a costar hasta 455 bolívares, mientras que el queso se puede encontrar entre 285 y 350 bolívares.

«El medio cartón de huevos está en algunas partes en 190, dónde están más económicos, cuestan 139, pero son de los pequeños, el cartón está en Bs. 275 o 280 bolívares, imagínate para hacer un cuajao, ¿cuánto se va a gastar?», refirió Adelaida Álvarez, quien hacía un pequeña compra.

«Los precios están por las nubes. En cuatro artículos gasté más de mil bolívares y menos mal tenía, sino, hubiese tenido que dejar algo de lo que vine a comprar como me sucedió hace unos días, que no me alcanzó la plata, entonces para colmo, a uno le sacan una cuenta y también cobran un impuesto aparte del IVA, eso deberían eliminarlo porque para lo único que sirve es para fregarlo más a uno», destacó.

