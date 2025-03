Monaguenses piden mayor organización en jornadas del Saime

Largas colas se siguen observando en el área del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime.

Se conoció que a diario se están atendiendo 150 personas entre los que tienen cita y los que acuden a la jornada especial programada en todo el país.

Esto se da, según algunos presentes, debido a que no sólo se está atendiendo la cola para la jornada, sino que además, se está realizando el trámite para quienes tienen pautada su cita para sacar cédula, así como la entrega de las mismas. Esto, sin contar que, siempre hay «quien juegue vivo y se mete en la cola», aseguraron en sus denuncias.

Usuarios que esperaban tramitar su documento de identidad, manifestaron que vienen de otros municipios y es Maturín el que les queda más cerca.

Ni un toldito colocaron en el Saime Maturín

Carolina Salazar, aseveró que llegó a las 5:00 am., proveniente de La Gran Victoria, logrando ser la número 56 cuando había unas 40 personas solamente.

«Es que hay unos que el amigo los pasa o el vecino los anota. Yo amanecí en un banquito afuera y aquí estamos en medio del sol porque no hay ni un toldo, pedimos mayor organización», dijo.

Agregó que el proceso es lento y pasan en mayor número a las personas de tercera edad por tener prioridad. «Me trajeron desayuno y a esta hora todavía estamos aquí, hay gente que dice que van a preguntar algo y luego salen con su cédula riéndose de los que estamos aquí».

Mismo clamor hizo Katiuska Barreto, quien indicó venir desde Aragua de Maturín de madrugada, con un gasto de 400 bolívares en pasaje, debido a que tiene 2 años con su cédula vencida «haciendo un sacrificio porque soy directora de una institución y no puedo dejar la responsabilidad a otra persona, pero decidí venir a la jornada porque es hasta las 5-6 de la tarde y apenas van por el número 50 y yo tengo el 148, el proceso está muy lento», expresó.

Por su parte, Yulianni Romero, solicitó respeto, «porque no hay jornada como tal, están atendiendo primero a quienes tienen cita para cédula, pasaporte y nosotros estamos en medio del sol porque no colocaron ni un toldo, no hay organización», aseveró.

Abarrotada está la oficina del Saime Maturín.

Algunos llevaron sombrillas para protegerse del sol.

Atendieron a 150 personas entre los que tenían cita y los usuarios que participaron en la jornada especial.

150 personas fueron atendidas durante este lunes.

Los usuarios pidieron mayor organización.

Carolina Salazar, usuaria del Saime.

Katiuska Barreto, usuaria.

