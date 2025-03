Autoridades aseguran que no hubo incidencias durante Carnaval de Maturín

El Gobernador de Monagas, Ernesto Luna, junto a la alcaldesa del municipio Maturín, Ana Fuentes y funcionarios de seguridad, al hacer un balance del Carnaval aseguró que durante los cinco días de la Fiesta grande de Oriente, no se presentaron incidencias.

«Incidencias cero durante los cinco días de desfiles de comparsas y carrozas, así como en la Concha Acústica, donde se presentaron los artistas», aseguró el mandatario regional.

Agregó que desde hace dos años han venido superando el nivel de las fiestas carnestolendas, en cifra de asistentes, el 2023, la asistencia fue de 140 mil personas a la avenida Raúl Leoni, el pasado año se contabilizaron alrededor de 350 mil, cifra que este año se superó con más de 480 mil asistentes, los días lunes y martes, que son los días de mayor afluencia tanto en desfiles como en la Concha acústica.

Cero incidencias en la avenida Raúl Leoni y en la Concha acústica

«Fue una locura positiva, de esas que nos gustan, ver a nuestro pueblo disfrutando «, subrayó el mandatario regional, esta vez con cero incidencias.

«No sólo es la Fiesta grande de Oriente. También hemos contado con la visita internacional, con turistas de España, Francia, Brasil, Ucrania y Polonia», precisó Luna, luego de indicar que a través del aeropuerto, terminal de pasajeros y peajes, se observó que arribaron temporadistas de La Guaira, Sucre, Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui, logrando así el posicionamiento, tanto de los carnavales turísticos, como la proyección de los artistas regionales.

Durante los días de fiesta, participaron más de 2 mil 500 niños, niñas y adolescentes, más de 120 instituciones educativas públicas y privadas, al menos 56 entes privados que también apuestan por este tipo de tradición.

El Gobernador informó que en los próximos días, la Junta de Carnaval dará el balance de los artistas ganadores de la Fiesta grande del Oriente.

17 accidentes en moto

En cuanto a la nota negativa, Luna resaltó que se contabilizaron 17 accidentes de moto, con un saldo de 34 personas lesionadas y aprovechó para hacer un llamado de conciencia a quienes transitan en este tipo de vehículos.

«Continúa la campaña de prevención a quienes utilizan este tipo de vehículos, a mantener la prevención, no ingerir bebidas alcohólicas mientras maneja algún tipo de vehículos para no poner en peligro su vida y la de quienes viajan. Pensar siempre que en sus casas, sus hijos e hijas los están esperando. No hay mayor preocupación para un padre, una madre, cómo es dejar a sus hijos desamparados», acotó.

Finalmente añadió que buena parte de la incidencia cero se logró gracias al trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad que montaron un excelente dispositivo para resguardar a la ciudadanía durante el recorrido de los cinco desfiles que se realizaron en la avenida Raúl Leoni y en la Concha acústica.

Asimismo, junto a la alcaldesa Ana Fuentes, otorgaron los debidos reconocimientos a las instituciones de prevención, seguridad y control que laboraron a lo largo y ancho de la avenida: Cicpc, Idenna, Cmdnna, Bomberos aeronáuticos, Bomberos municipales y regionales, Polimonagas y Polimaturín por su destacado trabajo durante al asueto carnestolendo.

El Gobernador Luna mostró un balance muy positivo del Carnaval de Maturín 2025.

Las autoridades felicitaron a todos los participantes y al público por el comportamiento cívico durante La Fiesta Grande de Oriente.

La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes valoró el trabajo de los cuerpos de seguridad con el debido reconocimiento

El Gobernador Ernesto Luna resaltó que se registraron 17 accidentes en moto, motivo por el cual hizo un llamado a los conductores para evitarlos.

