José Altuve disputó su primer juego como jardinero con Astros

Después de 1.759 juegos como segunda base y solo dos como campocorto, el venezolano José Altuve debutó este viernes como jardinero izquierdo con Astros de Houston.

Altuve será probado en esa posición en esta pretemporada en la que el equipo de Houston busca agregar versatilidad a su juego con la llegada al club de peloteros del cuadro interior como Isaac Paredes, Christian Walker, Brendan Rodgers y Luis Guillorme.

El venezolano jugó cinco entradas del partido que Astros ganó 3-2 a Cardenales, pero los bateadores del conjunto de San Luis no conectaron la pelota hacia el bosque izquierdo, lo que evitó que Altuve mostrara sus destrezas defensivas.

«Espero que el próximo juego sea más emocionante. Sentía que esperaba un elevado en cada batazo. Fue bueno conocer la posición, ver dónde juega el jardinero central y esos detalles», dijo Altuve al hablar a la prensa tras el partido.

Esta falta de acción de Altuve en el jardín izquierdo provocó que los fanáticos presentes en el CACTI Park of the Palm Beaches, en Florida, hogar de los Astros en la pretemporada, mostraran su descontento. “Estaban molestos porque no me llegó ningún elevado”, dijo Altuve al respecto.

El mánager de los Astros, Joe Espada, valoró el desempeño del venezolano. “En general, su posicionamiento fue bueno, se movía con los bateadores en ciertos conteos y se veía como si perteneciera ahí. Tendrá más oportunidades», precisó Espada.

Altuve volverá al jardín izquierdo el próximo domingo, cuando Astros visiten a Nacionales de Washington.

