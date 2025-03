Filtran la llamada al 911 de quien encontró muertos a Gene Hackman y su esposa

¡Gene Hackman y su esposa! Una grabación del 911 reveló que el trabajador que descubrió los cuerpos sin vida del legendario actor estadounidense Gene Hackman junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, y uno de sus perros en su casa en Santa Fe suplicó conmocionado a las autoridades que acudiesen al lugar rápidamente.

La llamada, que fue filtrada por el portal TMZ, comienza con el empleado, cuyo nombre no ha sido revelado, diciendo que cree que acaba de encontrar «una o dos personas muertas» dentro de la residencia y que necesitan ayuda inmediata. «Soy el cuidador de la subdivisión. Me encontraré con ellos en la garita de la propiedad y los traeré hasta aquí», afirmó varias veces el empleado.

Gene Hackman y su esposa: La llamada al 911

A continuación, se escucha al hombre decir tres veces «¡Maldición!» mientras el operador se pone en contacto con los paramédicos. Posteriormente, detalla que vio los cuerpos de «una mujer y un hombre» a través de una ventana, pero afirma no estar seguro, suplicando que envíen a alguien.

El misterio de la muerte de la pareja de Hollywood ha ido en aumento debido a las extrañas circunstancias en las que se encontraban, pues los cuerpos presentaban signos de descomposición y estaban parcialmente momificados. Las autoridades indicaron que los cadáveres llevaban como mínimo un día en el domicilio antes de ser hallados, pero se teme que llevaban hasta dos semanas.

Hasta el momento, no se conoce las causas de la muerte ya que los resultados de la autopsia y las pruebas toxicológicas podrían tardar varias semanas, pero la Policía ha confirmado que no se encontraron lesiones externas visibles en sus cuerpos y la casa no presentaba indicios de haber sido forzada ni de una fuga de gas.

