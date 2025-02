Fórmula I presentó temporada 2025 con gran impacto

Cuando resta un mes para la primera carrera del calendario, con el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne Park, la Fórmula 1 organizó un evento inédito en su historia con la celebración de la F175, una gala de presentación que marca el inicio de la temporada 2025 y conmemoró una fecha especial para la categoría.

El show tuvo lugar en el O2 Arena de Londres y reunió a los diez equipos, que revelaron la decoración de sus monoplazas, en una producción de alto nivel que incluyó música en vivo y la presencia de los 20 pilotos de la parrilla.

Luego de un show musical y de mostrar a las máximas figuras de la F1 como Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc, entre otros, comenzó el desfile de los nuevos coches. Cada equipo tuvo siete minutos para lucir sus monopostos. El orden fue inverso a cómo terminaron el Campeonato Mundial de Constructores del año pasado.

All 20 drivers. One epic show. The class of Formula 1 in 2025 🤩#F175LIVE pic.twitter.com/slZnmLR3z1— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Sauber

El primer equipo fue Sauber, cuyo coche muestra más el color verde flúor y ocupa la mitad junto al negro. Junto a la máquina estuvieron Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, que debutará este año. El brasileño mostró un casco con un diseño similar al que usaba Ayrton Senna.

The precise moment our 2025 season kicked into gear, as @stakef1team_ks unveiled their look! 🙌#F175LIVE pic.twitter.com/H76AddpmmL— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Williams

El equipo inglés estrenó el FW 47 que tiene un azul con dos tonalidades y fue el jefe del team, James Vowles, el que tomó primero el micrófono. Luego aparecieron sus corredores, Alex Albon y Carlos Sainz, quien reemplazó a Franco Colapinto.

One legendary team, ready to climb the order once again…



And this is how they’ll look doing it!#F175LIVE @WilliamsRacing pic.twitter.com/rtqlRowXcG— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Racing Bulls

En el flamante VCARB 02 predomina el blanco y se mostró parecido al diseño que usó Red Bull hace unos años en Japón. Junto a la máquina estuvieron sus competidores, Yuki Tsunoda y otro novato, Isack Hadjar.

Haas F1 Team

El equipo estadounidense estrenó en sociedad el VF-25 que conducirán Esteban Ocon y Oliver Bearman, quien llevará a cabo su primera temporada completa luego de sus tres primeras carreras con Ferrari y de sumar puntos en su debut en Arabia Saudita, luego de ser séptimo. El nuevo coche tiene una mayor presencia del negro y mantiene el blanco.

An epic reveal for Haas’ 2025 livery… and those stunning race suits 😍#F175LIVE @HaasF1Team pic.twitter.com/bGoq3Lqd4h— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Alpine

El equipo de Franco Colapinto se distinguió del resto con un DJ y un juego de luces por arriba y en el piso de la enorme pasarela por donde desfilaron los pilotos y sus autos. Fue una presentación con suspenso y para mantener la expectativa mostraron videos en la parte superior. El A525 tiene más presencia del rosa y un azul francés desde la mitad del coche y en el cubremotor. Estuvieron sus pilotos titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan. El argentino surgió en el detrás de escena.

Aston Martin

El equipo inglés, cuya base está cerca del Autódromo de Silverstone, también le dio su toque especial, con una producción de sus pilotos a lo James Bond. Ahí se lucieron Fernando Alonso y Lance Stroll, quienes entraron con sus cascos puestos desde una de las tribunas. El lanzamiento fue acompañado por un video que mostró icónicos coches de la marca británica. En cuanto al auto de esta temporada, el AMR25, mantiene su color verde predominante.

Mercedes

El flamante W16 tiene una mezcla del negro y el plateado, que aparece en la parte frontal y en el sector superior detrás del cockpit, que es donde va el piloto. Junto al coche alemán con sede en Brackley estuvieron sus corredores, George Russell y el debutante Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes make their bid to return to the top in 2025… and this is how they’ll look 👀#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/tUyT04glvJ— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Red Bull

El auto que usará Max Verstappen para conquistar su quinto título fue presentado en un video al estilo de la saga de Rápido y Furioso, que mostró un grupo de coches personalizados que escoltaron al camión que trasladó el RB21, el auto de 2025 del equipo austriaco. Su diseño es similar al empleado en los últimos años.

Red Bull reveal the livery they’ll look to make Max Verstappen a five-time world champion in 🏆#F175LIVE @redbullracing pic.twitter.com/YzMuek9ydG— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Ferrari

La Scuderia produjo un video en homenaje al Commendatore, en el aniversario 127 del nacimiento del emblemático fabricante. Continuó con un corto que recorrió la historia de La Rossa con sus pilotos y coches más icónicos.

La flamante SF-75 tiene un blanco que cruza el cubremotor, que corresponde a su principal sponsor. El público inglés estalló ante su ídolo, Lewis Hamilton, quien este año se sumó al equipo de Maranello y es el nuevo compañero de Charles Leclerc.

McLaren

El equipo campeón mundial de Constructores también hizo un recorrido de su historia y llevó autos históricos, como los campeones con Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Alain Prost, y Mika Hakkinen en 1998. El MCL39 conserva un diseño similar al de las últimas temporadas, pero con un naranja más brilloso. Junto al monoplaza inglés estuvieron sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri.

The moment we got to see the constructors’ champion’s fresh look 🤩#F175LIVE @McLarenF1 pic.twitter.com/FL4UnJg99E— Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Fórmula 1 con show de impacto para la temporada

El espectáculo, que tuvo el lema “20 pilotos, 10 equipos y un show épico”, fue conducido por el actor y comediante británico Jack Whitehall, quien previamente presentó los premios BRIT. Además, el show contó con las actuaciones musicales de Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly (mgk) y el compositor Brian Tyler, quien interpretará su espectáculo “Are We Dreaming” con la música oficial de la Fórmula 1.

En un hecho nunca antes visto, y que se podría comparar con una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos o la apertura de un Mundial de fútbol, la presencia de artistas fue parte del esfuerzo de la F1 por transformar la presentación de la temporada en un espectáculo de alcance global, atrayendo tanto a aficionados del automovilismo como a otros seguidores de la música y el entretenimiento.

El formato del evento generó expectativa en los equipos. La gala también sirvió como plataforma para la llegada de nuevos patrocinadores, un aspecto clave en la estrategia comercial de cada escudería.

Ya se conocen cómo son los autos de la temporada 2025. Fue en el primer evento oficial del año y ahora se espera lo más importante, que será ver a los coches en la pista. Eso ocurrirá en las pruebas de pretemporada que serán la semana próxima en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, del 26 al 28 de febrero.

