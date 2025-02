Jade & Beauty celebra 6 meses con presencia de estilista de talla internacional

En la avenida Luis del Valle García, Multicentro Las Avenidas, local 5, hay un centro estético que al celebrar sus primeros 6 meses, resulta muy atractivo por lo acogedor de sus espacios y la esmerada atención de su personal. Se trata de Jade & Beauty.

Jade & Beauty es un spa integral, atendido por profesionales calificados en el área estética, con manicuristas, cosmetólogos, masajistas y estilistas que están prestos a atender a los clientes que deseen verse de la mejor manera y sobre todo con bienestar.

Como valor agregado, acaba de llegar de Ecuador el reconocido maquillador y estilista internacional, Manuel Ramírez para aplicar todo su conocimiento para las mujeres bellas de la ciudad.

Inés Valeria Farrera, CEO de Jade & Beauty con gran emoción aseguró que es fundadora del establecimiento. «Nació desde la idea de mi madre, Carmen Teresa Rodríguez que es su sueño y en el transcurrir del tiempo es algo que ambas compartimos. Trabajamos juntas para hacerlo realidad y verlo crecer».

Al hablar de su mamá, Inés Farrera con admiración refirió que ella es una mujer emprendedora y muy valiente. «La idea de Jade & Beuaty surgió para enaltecer la belleza de los monaguenses, tanto mujeres como hombres. Tener en Maturín, ese lugar donde puedas desconectarte de la rutina diaria, del trabajo y que puedan venir a relajarse».

Uno de los objetivos fue lograr que el personal funcione como una familia, que trabaje a gusto, para llevar adelante Jade & Beauty y alcanzar el éxito.

Estar al frente de Jade & Beauty lo considera una responsabilidad muy grande. «Con disciplina y constancia, motivo a todo nuestro equipo e incluso a los clientes, porque en muchas ocasiones acuden a los salones de belleza a desestresarse».

Inés, quien a la par lleva adelante sus estudios en Administración de empresas en transformación digital e inglés, invitó a todos los monaguenses para que acudan a la estética donde les esperan con los brazos abiertos.

«Así como ocurrió en San Valentin, donde nuestra premisa fue Regalarte bienestar es amor de verdad, en lo personal, es amarte». Debes sacar un tiempo, aunque sea de 30 minutos. Eso se traduce en más salud y en más vida. Vienes para Jade & Beauty y te ofrecemos una experiencia y una atención inigualable».

Un personal a toda prueba

Al llegar a Jade & Beauty, te recibirá Alejandra Acuña quien está en la recepción. Ella es una de las encargadas de Jade junto a su compañera, Andreína.

«Aquí en Jade somos un gran equipo. Tenemos todo tipo de servicios como depilación de cejas, limpiezas faciales, masajes relajantes, drenajes linfáticos, exfoliaciones corporales y depilaciones con cera o láser».

En el área de manicure y pedicure, cuentan con todas las tendencias como arreglo de uñas semipermanentes, acrigel, gel o nivelación con ruber. En el área de pedicure, hacen masajes en los pies que son súper relajantes.

«Mi trabajo es algo que disfruto, para atender a los clientes de la mejor manera y que vivan una experiencia de calidad en Jade & Beauty».

Trabajan de lunes a sábado, en horario de 7:30 am. a 6:30 pm. para comodidad de los clientes.

Manuel Ramírez llegó de Ecuador para hacer lucir tu cabello radiante

Manuel Ramírez es maquillador y estilista profesional oriundo de Maturín, quien acaba de llegar de Ecuador, después de casi 6 años fuera del país.

El se encarga de toda el área de estilismo aplicando las distintas técnicas como el balayage. Es colorista, lo que le da mucho valor al trabajo que desempeña. «Me encanta maquillar a una mujer con resultados hermosos. Disfruto mucho hacer un buen corte de cabello y un diseño de color. A cada una de estas áreas le pongo corazón y mucho empeño».

Sobre su experiencia, comentó, «la primera recomendación que siempre le hago a una chica que quiera cambiar de look, es que sienta confianza en lo que se va a hacer y en las manos de su estilista que es un profesional preparado para hacer un excelente trabajo. También les recomiendo que cuiden mucho su cabello con productos de hidratación y de buena calidad».

Manuel regresó a Venezuela, y en especial a Maturín para entregar a las monaguenses todo ese conocimiento que trae desde el exterior.

«Lo que me motivó a regresar es el calor humano que hay en nuestro país. Aunque me iba muy bien afuera, siento que me faltaba ese toque especial de mi familia. Creo que en Maturín también hay un gran campo de trabajo en esta área, con talentos emergentes que apliquen nuevas técnicas más avanzadas y especialistas en cada área».

No descarta la posibilidad de impartir algún curso en materia de estilismo, al considerar que siempre se aprende algo nuevo.

La labor de Manuel cuenta con el apoyo de Patricia Cargo, quien es estilista pero se especializa en la hidratación capilar. «Estoy orgullosa de pertenecer desde el primer día al equipo de Jade & Beauty. La hidratación le da brillo y vida al cabello. Se pueden hacer cada 25 días».

Manos de pasarela

Las manos también tienen a sus especialistas como Nohelia Bermúdez, con seis meses en Jade. «Lo más importante es brindarle calidad en el sistema de lo que se va a realizar en sus uñas. Me enfoco en cuidar la uña natural por lo delicadas que son, siendo una prioridad la salud de las uñas naturales. El tema de las uñas acrílicas es controversial, unos dicen que daña las uñas, otros que no, pero lo vital es que si te las están tratando con una buena técnica y preparando de manera adecuada, la uña natural no tiene porqué debilitarse. Lo aconsejable es que vengas cada 21 días a su mantenimiento».

Nazareth Aguilar también es manicurista y le realiza un buen servicio a sus clientas. «Me esmero en un buen esmaltado, porque soy perfeccionista con mi labor».

Respecto al mantenimiento de las uñas, señaló que lo aconsejable es hacérselo entre 15 a 20 días.

Relajación total

Mientras, Elizabeth Cañas es cosmetóloga y ofrece el servicio que denominan de cabina y corporales, con un espacio acondicionado para su delicada labor.

«Hacemos masajes corporales relajantes, tratamientos reductivos, tratamientos faciales, en fin, es un área para la belleza integral. Nuestros horarios son flexibles para que vengas a darte tu masaje, para que el cliente se sienta cómodo al recibir un servicio de calidad».

Ivette Cañas también es cosmetóloga integral y masoterapeuta. «Lo primero que le aconsejo a una persona que viene estresada a hacerse un masaje, es que se desconecte del exterior, que cuando entre a la cabina que pueda relajarse para poder ofrecerle mi servicio con óptima calidad. Tenemos un equipo muy compenetrado para que quien venga salga lo mejor posible. Hay algunos que son con varias técnicas en una sola sesión. Tenemos el de la técnica de las piedras volcánicas, el de la veloterapia, en un tiempo de 45 minutos para salir totalmente relajado».

La invitación queda abierta para que vivan una experiencia inigualable en Jade & Beauty, siempre a favor de tu belleza.

Inés Farrera, CEO de Jade & Beauty.

Andreína y Alejandra se encargarán de agendar tu cita a través del 0412 2351511.

Nohelia Bermúdez y Nazareth Aguilar se encargarán de tus manos y pies.

Patricia Cargo y Manuel Ramírez te apoyarán en estilismo, maquillaje y cuidado de tu cabello.

Manuel Ramírez regresa desde Ecuador a nuestro país con más conocimientos que aplicar.

Los masajes relajantes esperan por tí.

El equipo de Jade & Beauty les espera para atenderlos de manera esmerada.

