Este viernes estuvo en Maturín, la segunda vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, quien vino a establecer un contacto con el sector empresarial monaguense, al tiempo de evaluar las perspectivas económicas del país.

Fue recibida por Edgardo Berti, presidente de Fedecámaras Monagas, al igual que por los representantes de las distintas cámaras regionales.

Al sostener un encuentro con los medios de comunicación, analizó la situación económica del empresariado en el país, así como lo que ha sido el inicio poco alentador del año 2025, indicando que es necesario abrir el financiamiento para que las empresas y Venezuela puedan desarrollarse.

«Desde la reinstalación de Fedecámaras Monagas teníamos pendiente venir a dictar esta charla, para conocer los problemas que aquejan a la región».

Resaltó que lo primero a analizar en este momento es lo que está sucediendo con la devaluación, y la paridad cambiaria frente al dólar. La reedición de la inflación está afectando al comercio y a todos los sectores de la economía.

Persiste preocupación por falta de crédito

La falta de crédito, a su juicio, impide que los sectores puedan pensar en desarrollo. «En ello insistimos. No hay evidencia de que exista algún país que pueda crecer de manera orgánica sin que tenga crédito. El sector más afectado es la construcción que presenta una contracción del 95%, que es el que transversalmente alimenta a otros sectores de la economía. Mientras no arranque y llegue a su ritmo, será muy difícil salir adelante».

Enero y febrero negativos

En el sector empresarial, el comienzo del año no ha sido alentador. «Hay sectores de la economía que informan que sus ventas están entre 30 y 40 % por debajo de enero del año 2024. Esto es muy preocupante y afecta mucho, hecho que reviste gran preocupación».

Voracidad fiscal en el país

Hay un crecimiento en los impuestos al igual que del costo de los servicios públicos que además no van en relación con la cantidad ni calidad del servicio.

«Un buen servicio se paga, pero, hay aumentos considerables en las tasas y cuando llegan, lo hacen de manera muy deficiente. Todo esto afecta, porque no se ha comprendido en su justa dimensión la Ley de Armonización Tributaria porque más bien los alcaldes tienden a llevar las alícuotas al máximo en vez de buscar la manera de simplificar trámites para que los informales se puedan formalizar».

Expresó que cuando se presiona fiscalmente, se está ahuyentando la formalidad y no se le permite al emprendedor desarrollarse.

Ampliar la base tributaria

«Cuando eres informal no puedes registrar tu marca». Aseguró que una multa no puede ser confiscatoria ni atentar contra el funcionamiento del negocio. «El que paga los impuestos tiene que entender, debe ser simple de pagar y no puede ser como en este momento, una carga. Al hablar con los comerciantes, aseguran que después de pagar, se quedan sin nada. Si el impuesto es comprendido y fácil de pagar, también será fácil de fiscalizar».

La reforma fiscal tiene muchos aspectos, y hay que desarraigar el mito de que en Venezuela no se pagan impuestos. «Aquí se paga el doble de lo que se eroga en Chile y Perú. Esto hay que abordarlo. No nos rehusamos a pagar, en lo que insistimos, es en que los paguemos todos, no un grupo pequeño, porque si no, serán altísimos. Si se amplía la base tributaria y se crea el monotributo para que los pequeños tengan facilidades de registro, allí pagaremos todos. Con los servicios, pasa lo mismo».

Significó de acuerdo a la información que maneja que de manera leonina subieron los impuestos por concepto de publicidad y lo que hay que pagar es gigantesco.

«En Yaracuy, por ejemplo, descubrimos que los impuestos sanitarios se dispararon en un 8.000 % porque eso no lo aborda la Ley de Armonización Tributaria».

El asunto es que ahora las Alcaldías no reciben tantos recursos del Poder Central y procuran sobrevivir incrementando los impuestos locales, pero, lo que están consiguiendo es fomentar la informalidad.

En algunos estados, «el incremento del servicio de agua está por el orden del 1000 % y son estados donde el preciado líquido no llega, donde la gente tiene que cubrir su necesidad con cisternas».

El problema es que en el país no hay medidores y aumentan el costo del servicio. «Cuando el empresario va a la autoridad municipal, le pide que les permitan comprar su medidor y que les cobren lo que consumen, pero en el caso del Zulia que lo ha pedido, no lo han conseguido donde el aumento fue bastante alto».

Afirmó que no cuenta con cifras contundentes del sector informal «porque este trabaja bajo las sombras y no es preciso cuantificarlo. Tampoco es fácil obtener el número de quienes han cerrado porque muchas empresas cerraron sucursales, entonces, estadísticamente no han cerrado. Si tenían 4 sucursales, ahora se quedaron con 2».

La inflación sólo la puede detener el Gobierno

El tema de la paridad cambiaria y la inflación, sólo la puede resolver el Gobierno nacional, no el sector empresarial que ha tendido puentes, haciendo las recomendaciones para intentar detener la espiral inflacionaria que atraviesa el país.

En medio de este panorama, sólo dos sectores han tenido un crecimiento tímido, que son el farmacéutico y el de exportación de alimentos, de acuerdo a las cifras que se manejan en Fedecámaras.

