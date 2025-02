Un venezolano fue tragado por una ballena jorobada y salió ileso (+VIDEO)

Un sorprendente incidente vivió un ciudadano venezolano residente en Punta Arenas, en el sur de Chile, el pasado fin de semana, cuando, en las frías aguas del estrecho de Magallanes, fue literalmente engullido y posteriormente expulsado por una ballena jorobada.

El increíble episodio ocurrió el sábado cerca de las 15 cuando Adrián Simancas, analista, programador y músico de 24 años, realizaba una travesía híbrida de trekking y packrafting junto a su padre, Dell Simancas, un anestesista de 49 años.

🇨🇱 | Un joven de 20 años fue tragado por una ballena jorobada mientras se encontraba realizando packrafting junto a su padre en la Bahía Águila en Punta Arenas, región de Magallanes, al final terminó por escupirlo unos segundos más tardes.pic.twitter.com/PZc4m9j0rl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2025

Sorprendente

En medio de ese paseo, mientras el padre tomaba un video de su hijo, apareció de pronto el gigantesco cetáceo, se escuchó un fuerte sonido, e inmediatamente el joven desapareció de la superficie. Segundos después el animal liberó al joven que volvió a salir a flote con su bote.

“Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido”, declaró el joven a TVN.

En tanto, su padre, señaló que “cuando volteé no veía nada, y de repente [mi hijo] sale como disparado, y ahí me tranquilicé un poco porque lo vi afuera”. El hombre agregó que después del incidente decidieron no continuar la travesía, y que el joven resultó ileso, tras haber estado brevemente dentro de la boca del cetáceo.

Tras lo vivido, padre e hijo afirman que seguirán explorando en futuras expediciones, aunque esta vez con mayor precaución y distancia. No se ingresaron denuncias ante la Gobernación Marítima de Magallanes.

La ballena jorobada es un cetáceo de gran tamaño, y las hembras son sensiblemente más grandes que los machos. Mientras que una hembra suele medir entre 12 y 14 metros con máximos de hasta 15 metros, los machos suelen encontrarse en el rango comprendido entre los 11 y los 13 metros. Se alimenta básicamente de krill, crustáceos planctónicos, peces y plancton.

