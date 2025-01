Chiky BomBom explota contra Alicia Machado

Chiky BomBom expresó su descontento ante los recientes comentarios de Alicia Machado sobre Selena Gómez. «Alicia, con todo el respeto y cariño que te tengo, te voy a decir algo», declaró la copresentadora de Hoy Día (Telemundo). «Estás mal aquí, en Pekín y hasta en Jupiter. Estás mal, lo que estás haciendo es bullying».

Machado comentó sobre Selena Gómez tras la actriz publicar un video llorando por las recientes deportaciones de inmigrantes hispanos en Estados Unidos: «Muchacha pend@#$, ya póngase a estudiar español y al gym mija, al gym«.

Machado sostuvo en Tv lo que dijo en redes sociales

La ex Miss Universo luego añadió en una visita al programa La mesa caliente: «Sí mi’jita ya deje la lloradera, póngase a estudiar español para que no vuelva a ser el ridículo en otra película donde te den un personaje de latina», dijo sobre la actriz de Emilia Pérez. «La mando al gym las veces que me de la gana», afirmó la actriz venezolana. «Porque tengo 47 años, fui Miss Universo cuando era una niña de 18 y mírame ahora, y no tengo una sola liposucción», añadió, presumiendo su figura.

Chiky BomBom presentadora de televisión

Con información de People en Español

