Caso de «Romper el círculo» será resuelto en los tribunales en 2026

El caso de la película Romper el círculo (It ends with us, en inglés), por el que la actriz Blake Lively demandó a Justin Baldoni y él la contrademandó semanas después en un infinito bucle de protestas legales y filtraciones de parte a la prensa, sigue su curso y parece complicarse.

Un juez de Nueva York decidió que los tribunales tendrán la última palabra acerca de la compleja polémica en la que están inmersos sus protagonistas, Baldoni (de 41 años, también director de la misma) y Lively (de 37 y que es, a su vez, productora).

Eso sí, falta tiempo y probablemente muchas evidencias por conocer todavía, porque la fecha del juicio ha sido fijada para el 9 de marzo, pero de 2026.

El juez Lewis J. Liman hizo saber este lunes a ambas partes que se preparen para el juicio y, además, ha adelantado una vista inicial con los abogados de las partes a la semana que viene, cuando iba a tener lugar el 12 de febrero, según informó Associated Press.

Al parecer, también les ha comunicado a los letrados que deben estar preparados para recibir quejas relativas a la publicidad previa al juicio, así como a la conducta de los propios abogados.

Todo arrancó a finales de diciembre, cuando el diario The New York Times publicó en exclusiva un largo artículo titulado ‘Podemos enterrar a cualquiera’: dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood.

En él, no solo publicaba la demanda de más de 60 páginas que Blake Lively interponía contra el coprotagonista y director de la cinta que estrenó en verano, Justin Baldoni, sino que exponía efectivamente eso: cómo se había creado toda una compleja maquinaria mediante equipos de relaciones públicas y decenas de millones de dólares para acabar con la reputación de la intérprete, que saltó a la fama por haber sido Serena van der Woodsen en la serie adolescente Gossip Girl.

Blake Lively hizo una denuncia por acoso sexual

Además, Lively denunciaba al director por acoso sexual, tachándole de entrar en su camerino mientras amamantaba a su bebé, de criticar su peso en público, de hablarle de relaciones pasadas sexuales y contarle su adicción a la pornografía, algo que ella le pidió explícitamente que no hiciera, de describirle sus genitales o de relatarle sus relaciones sexuales, consentidas o no (es decir, con acoso y violación).

La demanda de Lively fue una bomba para el director y para la película, un drama romántico de enorme éxito basado en un libro superventas de Colleen Hoover que recaudó unos 350 millones de dólares en todo el mundo, pero también para todo Hollywood y para millones de fans del sistema de estrellas en el mundo.

Todos pudieron escudriñar los trapos sucios de una jugada así, en la que Lively había quedado expuesta como sumisa y sonriente durante la promoción, centrada en la moda cuando la película hablaba sobre violencia machista (según se supo después, esa fue la directriz que dio Sony, la productora), o como manipuladora, por reescribir ciertas escenas con su marido, el también actor Ryan Reynolds (más tarde se conoció que había pedido específicamente no añadir más escenas de sexo al guion y que pidió reescribirlo).

Baldoni no se quedó con los brazos cruzados

WME, la agencia que llevaba la carrera de Baldoni, decidió dejar de representarle poco después. El actor, que saltó a la fama hace una década por su papel en la comedia de televisión Jane The Virgin, no se quedó con los brazos cruzados, y en una contrademanda 10 días después denunció tanto a la actriz como al periódico ante la corte superior de Los Ángeles, California, por 400 millones de dólares.

En la demanda, publicada en exclusiva por Variety, le acompañaban también más productores, así como las publicistas acusadas por Lively de haber maniobrado en su contra.

Según Baldoni, era la actriz quien había creado una “campaña de hundimiento estratega y manipuladora” con “falsas alegaciones de abuso para tomar de manera unilateral el control de la producción”, y por presiones suyas y de Reynolds, afirmaba, su agencia le había dejado caer.

Con respecto al diario, al que demanda por difamación por 250 millones de dólares, alegaba que el artículo era partidista en favor de Lively, poco ético en su proceder, que realizaba una narración “descontextualizada y manipuladora” y que “descartaba multitud de pruebas que contradecían sus quejas”.

Además, en la demanda dejaba caer el nombre de la omnipresente Taylor Swift, buena amiga de Lively, algo que le dio aun más notoriedad.

Además, Lively ha interpuesto otra petición legal distinta en el condado de Hays, en Texas. En esa especie de predemanda exige una declaración por parte de un hombre llamado Jed Wallace, experto en gestión de crisis con sede allí que, según ella, está tras la manipulación mediática que la convirtió en blanco de críticas e insultos en plataformas como TikTok o Reddit. Ahora, el juez ha explicado que unirá todas las demandas de todas las partes en el mismo juicio.

Se filtraron más documentos

Durante el mes de enero se han seguido filtrando más documentos y supuestas pruebas de parte por unos y otros. Es el caso de un vídeo de 10 minutos que muestra a ambos rodando una escena de la película, bailando y riendo, filtrado por el equipo de Baldoni, donde por parte de él se asegura que a ella se la ve sonriente y divertida; ella, en cambio, afirma que se la ve cada vez más incómoda.

Además, este mismo lunes, TMZ ha filtrado un audio que supuestamente Baldoni le envió a Lively a las dos de la madrugada pidiéndole disculpas.

En la cuestión personal, mientras que el matrimonio de Lively y Reynolds apenas se ha pronunciado ni se ha dejado ver en público, Baldoni ha hecho algunas declaraciones, afirmando que se sostiene en “la fe, la familia y los amigos” en estos momentos.

El juez Liman ha tomado la decisión de fijar una fecha después de que, este lunes, los abogados de la actriz interpusieran un escrito en el que aseguraban que los de Baldoni estaban intentando ensuciar a los posibles miembros del jurado.

Afirman que uno de los letrados pretendía crear una web para lanzar documentos y mensajes mutuos, “participando en esta campaña extrajudicial para influir en estos procedimientos y en la percepción pública de las presentaciones legales ante este tribunal”, han indicado, afirmando que “ya existe un grave riesgo de que su mala conducta esté contaminando el grupo de jurados”.

Los abogados de Baldoni han movido ficha asegurando que “Lively está tan petrificada por la verdad que se ha movido para amordazarla”, pero no han negado la existencia de ese portal: “Todo lo que queremos es que la gente vea los mensajes de texto reales que contradicen directamente sus acusaciones, imágenes de vídeo que muestran claramente que no hubo acoso sexual y todas las demás pruebas poderosas que contradicen directamente cualquier acusación falsa”, recoge AP.

La vista inicial, en la que no se esperaba a los actores, sino a sus abogados, estaba fijada para el 12 de febrero, pero se ha adelantado.

Con respecto al juicio, habrá que esperar más de un año. Eso sí, como es posible que ocurra, Lively y Baldoni no llegan antes a un acuerdo.

