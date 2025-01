Piloto Lewis Hamilton rodó por primera vez en un Ferrari

El piloto inglés Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, rodó este miércoles por primera vez con el monoplaza de Ferrari en el circuito de Fiorano, situado en la localidad italiana de Maranello (Módena, norte).

Stepping into a new era Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025