Revisarán comodatos de las instalaciones deportivas de alta competencia en Monagas

“Con la orientación clara en la masificación deportiva a gran escala, vamos por un proceso de ampliar el uso y disfrute de todas las instalaciones del estado al servicio del Alto Rendimiento”, afirmó el presidente del Instituto de Deporte del Estado Monagas (Indem), Miguel Fuentes, al anunciar que revisarán los comodatos que existen en las distintas áreas del Polideportivo de Maturín y otros escenarios para el deporte en la entidad.

Siguiendo las indicaciones del gobernador Ernesto Luna, Fuentes sostuvo una reunión de trabajo con los encargados de estos comodatos, durante la cual resaltó que “para lograr más éxito y triunfos deportivos, debemos ampliar la cobertura de oportunidades a muchos más atletas de los sectores populares y con ello robustecer el Alto Rendimiento”.

Estamos planteando la reorientación de estos espacios, adecuando su uso a la masificación, que no se vean como espacios privados, sino abiertos para los jóvenes, en especial los de sectores vulnerables”, explicó.

“Esto no quiere decir que no serán usado para las actividades de nuestros deportistas de alta competencia, sino que se sienta un cambio en el uso de la infraestructura a nivel social”, aclaró.

Entre estos espacios, se cuentan el nuevo Centro Nacional de Atletismo “Yulimar Rojas”, el estadio de fútbol “Comanche” Bottini, el velódromo Leonel Collins, el complejo de piscinas, las canchas de tenis, el gimnasio Gilberto Roque Morales, el estadio “Tatá” Solis y los distintos módulos del Polideportivo, incluyendo los de gimnasia y voleibol, detalló.

“Queremos acabar con ese mito de la privatización de estas instalaciones. Nosotros tenemos como plan estratégico para este año fomentar la masificación, la captación y formación de nuevos talentos, y para esto es necesario abrir estos espacios a la población”, explicó.

