Jennifer López y Ben Affleck están oficialmente divorciados

Oficialmente, Jennifer López y Ben Aflleck han formalizado su divorcio, tal como People lo comunicó en su sitio web. Tras 20 semanas de que la artista y actriz presentara su solicitud de divorcio, el magistrado del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles lo aprobó.

Desde mediados de mayo, la expareja ha sido el foco de los medios de comunicación debido a una crisis matrimonial que parecía no tener término. Mientras los medios informaban sobre un desamor entre los famosos, Jennifer y Ben, no habían emitido ninguna declaración para esclarecer su situación. No fue hasta el 20 de agosto de 2024, después de dos años de matrimonio, que JLo pidió formalmente el divorcio.

Un amor del pasado

Con un amor del pasado que no pudo ser posible, los ex se reencontraron casi 20 años más tarde para retomar su romance y hacer público una vez más. En julio de 2022, López y Aflleck se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas, rodeado de sus hijos, familiares y amistades cercanas.

Mientras todo parecía ir bien con la continuación de su historia de amor, la cual dejaron inconclusa en 2004. Las diferencias parecen haber acabado con el romance, una fuente cercana declaró a People que: “Ella lo ama, siempre lo amará, ese es el problema”.

Por su parte, a pesar que de la ruptura ambos coincidieron en un acto teatral de Emme, hija de la cantante con Marc Anthony, y Seraphina, hija del actor con Jennifer Garner, sin embargo, no fueron fotografiados juntos, pero, el protagonista de “Batman” se acercó al retoño de la cantante para saludarla, según comentarios de los asistentes.

Lea también: Falleció influencer dominicana conocida como «Killadamente»