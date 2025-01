Con anillo de diamante Zendaya y Tom Holland se comprometieron

Luego de una exitosa gala en los premios Globos de Oro 2025, donde Zendaya figuró como una de las mejores vestidas de la noche, el portal TMZ, aseguró que la actriz se comprometió con su novio Tom Holland.

El anillo de compromiso

La llegada de Zendaya a la edición número 82 de los Globos de Oro no pasó desapercibida por la prensa, quienes notaron un anillo de diamante en su mano izquierda, despertando rumores de un posible compromiso.

Fue en la mañana de este 6 de enero, que el portal estadounidense confirmó en compromiso entre Zendaya y Tom Holland. De acuerdo información suministrada por “Hola”: “El anillo está conformado por un diamante cushion engastado en un delgado aro dorado”, se lee en su portal web.

El posible retiro del actor

El protagonista de “Spider-Man: sin camino a casa”, fue portada de la revista Men’s Health, en la cual habló de su retiro del cine, aunque no mencionó fecha, explicó las razones que lo llevarían a tomar esta decisión.

El actor británico, de 28 años, parece tener una carrera prometedora en Hollywood que, desde pequeño ha ido trabajando para lograr ver su nombre en lo más alto de la industria del séptimo arte. Pero, para Holland hay una fuerza mayor que lo motivaría a decir adiós para siempre a la actuación.

“Cuando tenga hijos, ya no me verán en películas. Golf y ser padre, nada más. Desapareceré de la faz de la Tierra”, con estas palabras el actor anunció su retiro. Sin embargo, Tom Holland no dio detalles de cuando sería el momento ideal para ser papá.

