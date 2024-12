Falleció la reconocida actriz Margalida Castro

La reconocida actriz colombiana Margalida Castro falleció este jueves 19 de diciembre, según anunció en sus redes sociales su mánager Claudia Serrato.

La actriz de 82 años falleció víctima de un cáncer que le fue diagnosticado en días pasado, según contó Serrato, aunque no especificó la enfermedad que aquejaba a la actriz.

«Hoy despedimos aplaudiendo de pie a esta orgullosa santandereana, que gozó de una vitalidad fantástica, que fue premiada, ovacionada y respetada en nuestro país y quien amó la vida y agradeció por todo lo vivido hasta su último aliento», escribió Serrato en una publicación acompañada de un video con sus mejores momentos en la televisión colombiana.

«Margalida fue una mujer hermosa, encantadora, brillante, culta, religiosa, escritora, arquitecta y flautista. Gozó de una vitalidad única que la llevó a trabajar de manera incansable no sólo en las artes sino fuera de ellas llevando la palabra de Dios y el amor por la Virgen y Los Santos a donde fuera», dijo Serrato, quien la recordó como ‘la señora actriz’ y le envió sus condolencias a las hijas y a la familia de la actriz.

La trayectoria de la actriz Margalida Castro

Nacida en San Gil, Santander, el 19 de noviembre de 1942, Castro es una de las grandes leyendas de la televisión colombiana y contaba con una trayectoria de décadas en la pantalla y el teatro.

Antes de entrar a la televisión, Margalida Castro estudió arquitectura en la Universidad Nacional y estudió flauta clásica, pero en medio de un robo en los años 80 le partieron su brazo derecho y le destrozaron la mandíbula, lo que le impidió volver a tocar.

Su primer personaje en la televisión lo hizo en 1967, cuando participó en la serie La tercera palabra. Desde entonces, comenzó un camino exitoso acompañando a los colombianos en la pantalla.

Entre sus grandes personajes se destacan el de la Tía Chavela en ‘Yo amo a Paquita Gallego’; Elida Pérez en ‘Música, maestro’; la Sietelenguas en ‘Caballo viejo’; Susy Borda de Lavalle en ‘Gallito Ramírez’, o Bertha Montenegro de Matallana en ‘Doctor Mata’.

También se le recuerda por interpretaciones como la de Josefina en ‘La luz de mis ojos’; Gertrudis ‘Dudis’ Buenahora en ‘El secretario’; Úrsula Eloísa Lacouture Infante de Cabrales y Bárbara Fon Braun Lacouture Infante en ‘Chepe Fortuna’; Mercedes en ‘Luzbel está de visita’, entre muchos otros.

En su carrera fue reconocida con premios como el India Catalina a mejor actriz de reparto o el galardón Víctor Nieto a Toda Una Vida, que recibió en el año 2015 por su amplia trayectoria.

Fue durante su participación en MasterChef Celebrity que recibió el apodo de «la abuelita de Colombia».

Los libros que escribió Margalida Castro

Además de su destacado paso por la televisión colombiana, Margalida Castro escribió varios libros en los que habló, entre otras cosas, sobre su paso por un hospital psiquiátrico tras un accidente que le cambió la vida.

“Me resbalé en un piso jabonoso. Mi cabeza se estrelló contra el lavamanos. El golpe fue tan fuerte que el lavamanos se rompió”, le dijo a EL TIEMPO hace unos años.

Aunque se recuperó, no podía dormir y estaba alucinando, lo que la llevó a pasar por centros de atención psiquiátrica. «Allí, amarrada de pies y manos me ponían inyecciones de agua caliente en el estómago para que me calmara. Yo no podía ni llorar porque era peor», contó.

La artista escribió los libros ‘Margalida: del manicomio a la luz’, ‘Camisa de fuerza’ y ‘A ti María que tomaste mi vida por asalto’. Recientemente había contado en sus redes sociales que se encontraba escribiendo un nuevo libro y grabando algunas miniseries.

En su vida personal, Castro se casó en dos ocasiones y tuvo dos hijas: Gina y Carla Perozzo, ambas radicadas en Chile.

Según le dijo a este diario en una entrevista en el año 2021, logró salir adelante gracias a su conexión con la vida espiritual y la comunicación con sus ángeles, arcángeles y santos.

«Hay que creer en un ser superior y en los seres que él envía para guiarnos. Yo soy la empleada de ellos en la tierra, por eso los cuido con tanto amor», le dijo a EL TIEMPO.

