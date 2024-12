Ariana Grande afronta las críticas por su cambio físico

En los últimos meses Ariana Grande ha sido víctima de críticas por su aspecto físico, su delgadez ha llamado la atención de los internautas, quienes no han parado de señalar su apariencia. En una entrevista con la periodista francesa Salima Poumbga, la cantante abordó los comentarios sobre su estado de salud.

Si bien sus fanáticos han estado preocupados por su notorio cambio, muchos usuarios se han volcado en las redes sociales para señalar a la protagonista de “Wicked” de “anoréxica” por su delgada figura. Por otra parte, fue en el estreno de su más reciente película junto a Cynthia Erivo que las alarmas se encendieron entre sus seguidores por su pérdida de peso, esto fue titular en varios portales estadounidenses.

En la entrevista, la intérprete de “Into you” abordó con confianza el tema, donde se permitió ser honesta con sus palabras. Ariana Grande, no solo habló del momento que está viviendo por los malos comentarios en línea, sino su exposición desde su debut en la televisión siendo solo una adolescente.

“He estado haciendo esto frente al público y he sido, ya sabes, una especie de espécimen en una placa de Petri, en realidad, desde que tenía 16 o 17 años. Así que lo he oído todo. He oído todas las versiones de lo que está mal en mí. Y luego lo arreglas y luego está mal por diferentes razones. Pero eso es todo. Incluso lo más simple como tu apariencia”, declaró una emotiva Ariana Grande.

“Es algo incómodo independientemente de la escala en la que lo experimentes. Aunque vayas a la cena de Acción de Gracias y tu abuela te diga: ‘Estás más delgado. ¿Qué ha pasado? Pareces más pesado. ¿Qué ha pasado? Es algo incómodo y horrible, no importa dónde ni a qué escala ocurra”, agregó.

Fuente: Meridiano

