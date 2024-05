Luis Fonsi toma «un viaje emocional» al sacar un nuevo disco celebrando sus 25 años de carrera

¡»Un viaje emocional»! El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi estrenó este viernes 17 de mayo su nuevo álbum, «El Viaje» con el que celebra sus 25 años de carrera, cuyo periodo describió a EFE como «un viaje emocional» y «en ascenso», sin que la fama tropezara con su orgullo en su exitosa trayectoria musical.

«Estos 25 años han sido un viaje. además de físico, ha sido un viaje emocional. lo siento más así que el llevarme la maleta, montarme en un avión y viajar», afirmó Fonsi en entrevista por videoconferencia sobre su recorrido como músico.

«Un viaje emocional»

Ese sentimiento «emocional» al que se refirió Luis Alfonso Rodríguez, nombre de pila de este artista de 46 años, emerge al rememorar que su carrera musical la arrancó «muy joven», varios años después de terminar la universidad en EE.UU. y regresar a Puerto Rico.

«Ahí comienza mi viaje», recordó el reconocido artista sobre aquellos primeros años de trayectoria y que desde entonces le han brindado la oportunidad de grabar doce discos, visitar decenas de países y crear exitosos temas, entre ellos, ‘Despacito’.

Luis Fonsi: «Un viaje emocional»

Un viaje «a una velocidad correcta»

Estas experiencias, sumadas a los premios que ha obtenido -que incluyen 5 Grammy Latinos- las cientos de presentaciones que ha ofrecido alrededor del mundo, Fonsi las resume en «un viaje bonito y en ascenso, como a una velocidad correcta».

«Fue un ascenso bonito, donde tuve tiempo de aprender, valorar lo que estaba viviendo. en ningún momento el éxito o la fama hizo que tropezara, porque tuve que trabajar, luchar y sigo trabajando mucho. pero vi esa diferencia de que cada viaje que hacía, sentía un poco más de calor, apoyo y los ‘fans’ en los aeropuertos», resaltó.

Igualmente, ese «ascenso», según relató, se lo vivió «con mucha pasión y humildad», aunque también ha pasado por «momentos duros que han sido parte de este viaje» y de los que agradeció que «no han sido muchos».

«Nadie en la vida tiene un viaje perfecto. la vida nos pone algunas pruebas que uno tiene que saber superarlas, pero eso es lo que nos endurece y hace apreciar los momentos de gloria», reflexionó.

Le dedica una canción a su esposa

El álbum ‘El Viaje’ consta de doce canciones y las colaboraciones de la italiana Laura Pausini, el colombiano Carlos Vives, el puertorriqueño Jay Wheeler y el español Omar Montes.

Cada canción lleva por título una ciudad, como ‘San Juan’, ‘Santiago’, ‘Roma’ o ‘Marbella’, inspirada por Fonsi con alguna historia de amor o anécdota que vivió o tuvo el artista puertorriqueño en esa localidad.

Entre las historias que destaca Fonsi en ‘El Viaje’ está ‘Andalucía’, el tema de «desahogo más personal» de su disco y que le dedica a su esposa, la modelo española y oriunda de la región, Águeda López, a la que conoció luego de divorciarse de la comunicadora y actriz puertorriqueña Adamari López.

«Habla de lo que tuve que vivir en ese periodo de transición… esos cambios emocionales que uno siente, que uno está nadando contra la corriente», reflexionó al tiempo en que aceptó que «valió la pena atravesar» un momento tan difícil «para volver a encontrar el amor».

Las primeras canciones del álbum las descartó

Según admitió Fonsi, algunas de las primeras canciones que escribió para el disco, excepto ‘Punta Cana’, y en la que colaboraría el dominicano El Alfa, no forman parte del álbum.

Sin embargo, luego de grabar el tema ‘Bora Bora’ junto al español Abraham Mateo, esto lo motivó a hacer ‘El Viaje’, una producción con canciones de historias de una docena de ciudades que le han marcado en su vida, pero tampoco con un ritmo significativo del lugar.

«No es un homenaje a esa ciudad; no es tan literal, como que una canción de México iba a ser un mariachi, no llega a ese límite. pero nace más por un punto de inspiración, de que esta historia de amor pasó por esa ciudad o me recordó a esa ciudad»

Con información de EFE.

Lea también: Kerly Ruiz se va a México para su nuevo proyecto profesional