¡Sin aviso! Maturín se quedó sin electricidad este fin de semana

Este domingo día de las Madres, varios sectores de Maturín quedaron sin electricidad en horas de la tarde y de la noche, generando gran molestia en los habitantes quienes afirman que cada día los cortes de luz son más frecuentes y prolongados.

El corte de luz que no estaba programado, ocurrió en horas de la tarde y otro en la noche, afectando a las zonas de Los Guaritos, Los Tapiales, Los Cortijos, Las Cocuizas, La Cruz, La Muralla, La Murallita, Las Trinitarias, Centro de la ciudad y sectores aledaños, entre otros, algunos con una duración de 4 y 5 horas.

Ante esta situación muchos habitantes optaron por salir a sus patios en búsqueda de aire fresco para calmar un poco el inclemente calor.

Rosario Gómez residente de Los Tapiales destacó que pasó la celebración del día de las Madres a oscuras y con calor, porque una vez más se quedaron sin luz en la noche.

«Ya no se sabe cuándo es un corte programado o no, cada vez son más continuos y lo que causan es molestia. En la noche cuando se regresa de trabajar se supone que uno viene a descansar y se encuentra con la casa a oscuras, te quedas sin agua porque la bomba se mueve con corriente y con el calor.. Así no se puede», indicó.

Por otro lado Carlos Torres, habitante de La Muralla expresó que ya no hay hora definida para los cortes de luz, sólo la cortan y listo.

«Los niños y las personas mayores son los que más sufren con los apagones, el calor está demasiado fuerte y los sofoca, el vapor se encierra en las casas y sin poder encender un ventilador o el aire acondicionado, la situación es peor», afirmó.

Comerciantes afectados por estar constantemente sin electricidad

Stefano Díaz, dueño de un local de comida, manifestó estar indignado con los constantes apagones que ocurren a cada hora.

«La falta de luz no deja trabajar como se debe, a cada momento se va, el domingo quedamos a oscuras, siendo un día en el que la familia sale un rato a compartir una cena con las madres, entonces no se puede atender como se debe al cliente porque se calientan las bebidas frías, la linea del punto se cae, todo se convierte en un caos y las pérdidas fueron enormes», indicó.

Fin de semana sin electricidad debido a cortes programados.

