Hermano de Rebeca García responde a las acusaciones por acoso con extraños mensajes

¡Hermano de Rebeca García responde! El caso de los hermanos Rebeca y Francisco García continúa siendo motivo de controversia a medida que pasa el tiempo. El martes 7 de mayo, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de Promoción o Incitación al Odio, Exhibición de Pornografía de Niños, Niñas y Adolescentes, y Agavillamiento.

En las últimas horas, han circulado en redes sociales los testimonios de nuevas presuntas víctimas de los hermanos García, quienes los acusan de acosadores sexuales. Ambos residían en el municipio El Hatillo, sin embargo, actualmente estarían en España.

A través de su cuenta en Facebook, Francisco García se defendió de los señalamientos que le hicieron algunas personas, quienes lo calificaban de acosador y de tener problemas mentales. Sin embargo, a las pocas horas cerró su cuenta en esta red social.

« Soy muy superior a todos, he vivido tres vidas, tengo más calle, mientras tú vas, yo fui y vine 500 mil veces, amigo. Soy el mejor, así que deberías aprender de mi en lugar de criticarme, pero obviamente como no tienes la razón, seguramente tu siguiente comentario será otro vil ataque «, dijo García a una de las personas que lo acusaba.

«No sufro de ningún trastorno mental. No tengo permiso para proporcionar información a humanos como tú, quizás si aprendieras de magia y te acercaras a Dios, te ganaras esos privilegios e incluso mi preciosa amistad», agregó en otra de sus respuestas, en las que también decía que ellos estaban «blindados».

Los hermanos García son acusados de crear decenas de cuentas en redes sociales, desde donde acosaban a sus víctimas, un modus operandi típico en estos tipos de delitos.

Francisco García también aseguró que es «perseguido por agentes desde hace muchísimos años». Asimismo, dijo que «grabaron una serie» de él.

Por otra parte, se refirió a las acusaciones por acosar a niños, a quienes presuntamente le tomaba fotos sin autorización de los padres, motivo que lo llevó a tener un problema con socios de un reconocido club en Caracas porque tomó fotografías a varios niños dentro de un baño.

«Suficientes abusos y blasfemia, realizo fotografías a absolutamente todo desde hace diez años, es el mayor proyecto fotográfico de la historia que está trayendo muchas cosas buenas para estas generaciones. Jamás he acosado a nadie, no me creo mejor que nadie, lo soy porque me lo gané, son órdenes de arriba«, acotó.