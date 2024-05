Lula alertó que “tragedia climática” continúa tras casi 100 muertos

¡Lula alertó de tragedia climática! este martes 7 de mayo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que las históricas inundaciones en la región sur del país han causado una «tragedia climática» que aún no ha terminado. Hasta el momento se han registrado al menos 90 muertos, 132 desaparecidos y graves daños materiales.

«Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y no acabó. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios, y eso es muy grave», advirtió el mandatario en una entrevista en la red pública EBC.

Según el último balance de la Defensa Civil, las lluvias torrenciales de la última semana en el estado de Rio Grande do Sul han causado por lo menos 90 fallecidos, 132 desaparecidos y cerca de 1,4 millones de afectados.

La histórica crecida de varios de los principales ríos de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, ha provocado estragos en 388 municipios, incluida Porto Alegre, la capital regional, y obligado a casi 200.000 personas a abandonar sus hogares por las inundaciones.

Las autoridades brasileñas están centradas en rescatar a los sobrevivientes que aún están aislados, mientras trabajan para garantizar energía y agua a la población.

Por otro lado, los tres poderes de la nación se han movilizado para liberar recursos para ayuda humanitaria, construir albergues y dar asistencia a las miles de víctimas.

En la entrevista, Lula, que calificó la situación de Rio Grande do Sul de «muy delicada», expresó de nuevo su solidaridad al pueblo gaucho, que «no se esperaba tanto sufrimiento en tan poco tiempo».

«Estamos 100 % comprometidos con la ayuda a Rio Grande do Sul. Brasil debe mucho a Rio Grande do Sul», una región con un potente sector agropecuario, y «no faltarán recursos para atender sus necesidades», prometió el líder progresista.

Asimismo, hizo un llamado para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen «de forma conjunta» a fin de «evitar burocracias que dificulten» las transferencias de recursos públicos con los que adquirir «medicamentos, agua y combustible», entre otros insumos .

Ya son más de 60 los muertos por las fuertes inundaciones en Brasil Este domingo ascendió a 66 la cifra de muertos por las inundaciones tras las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sur, informó la Defensa Civil local. Y hay mas más de 707.000 los damnificados pic.twitter.com/eLJapF3zSf

«Es muy triste (…) pero quiero garantizarles que el Gobierno federal hará todo lo posible para recuperar a Rio Grande do Sul porque Brasil necesita a Rio Grande do Sul. No faltará empeño por nuestra parte», insistió.